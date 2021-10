Sensex, Nifty peut commencer en vert ; cinq choses à savoir avant l’ouverture du marché mercredi

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 19,50 points ou 0,11% à 18 446 sur la bourse de Singapour, laissant présager une ouverture positive pour Sensex et Nifty.

Les tendances sur SGX Nifty ont suggéré une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Lors de la séance précédente, les indices de référence avaient terminé dans le rouge après avoir touché de nouveaux plus hauts historiques en première partie de journée. Les analystes techniques pensent que les investisseurs devraient désormais attendre et surveiller tout en évitant les décisions de trading hâtives. « Nous pourrions assister à une certaine consolidation de l’indice après la récente flambée et les actions connaissent généralement des fluctuations erratiques au cours de ces phases. Et, la saison des résultats qui prévaut ajouterait encore à l’agitation. Nous recommandons donc de rester très prudent dans la sélection des titres et la gestion des risques. Sur le front des références, Nifty a un soutien immédiat à 18 300 », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking.

SGX Nifty en vert : Les contrats à terme Nifty se négociaient à 19,50 points ou 0,11% à 18 446 sur la bourse de Singapour, laissant présager une ouverture positive pour Sensex et Nifty.

Résultats du 2e trimestre aujourd’hui : Sociétés cotées à l’ESB telles que Jubilant FoodWorks, Havells India, L&T Finance Holdings, Angel Broking, Arihant Superstructures, Deep Polymers, Hathway Cable & Datacom, Just Dial, Menon Bearings, Moschip Technologies, Reliance Industrial Infrastructure, Rane (Madras), Shoppers Stop , Snowman Logistics, Supreme Petrochem, Suryalakshmi Cotton Mills, Syngene International, TajGVK Hotels & Resorts, Tata Communications, Tata Steel Long Products, Tejas Networks et TT Ltd, devaient annoncer aujourd’hui leurs résultats du deuxième trimestre.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée en début de séance mercredi. Le Nikkei 225 du Japon a grimpé de 0,6% tandis que l’indice Topix a légèrement augmenté de 0,55%. Le sud-coréen Kospi a perdu 0,13%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les actions américaines ont terminé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 198,7 points, ou 0,56%, à 35 457,31, le S&P 500 a gagné 33,17 points, ou 0,74%, à 4 519,63 et le Nasdaq Composite a ajouté 107,28 points, ou 0,71%, à 15 129,09.

Données FII et DII : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions d’une valeur de Rs 505,79 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur de Rs 2 578,22 crore sur une base nette sur le marché boursier indien.

Support astucieux, résistance : « La progression continue des 7 dernières sessions a été interrompue et le marché est passé à un mode de réservation de bénéfices. Le schéma graphique globalement négatif indique plus de faiblesse au cours des 1-2 prochaines sessions. Les prochains niveaux inférieurs à surveiller sont 18200-18150 (EMA (EMA 10 jours). Tout mouvement haussier à partir d’ici pourrait trouver une résistance autour des niveaux 18470-18500 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.