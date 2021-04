Sensex, Nifty peut commencer plus bas au milieu des cas croissants de COVID-19; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Cette semaine pourrait être témoin de la volatilité alors que la saison des résultats commence à partir d’aujourd’hui. Image: .

Les indices de référence du marché boursier indien BSE Sensex et Nifty 50 devraient commencer la semaine sur une note négative en raison de la hausse des cas de COVID-19 et des restrictions plus strictes dans le pays. Cette semaine pourrait être témoin de la volatilité alors que la saison des résultats commence à partir d’aujourd’hui. De plus, les acteurs du marché suivront les indices mondiaux, à la suite de l’annonce du plan d’investissement par le président américain Joe Biden. Entre autres événements majeurs, le comité de politique monétaire dirigé par le gouverneur de la RBI doit se réunir du 5 au 7 avril. Les données PMI pour les secteurs de la fabrication et des services devraient également être annoncées cette semaine, ce qui influencerait également les sentiments commerciaux. « Il doit se maintenir au-dessus de 14800 pour assister à un mouvement à la hausse vers 15000-15100 alors qu’à la baisse le support existe aux niveaux 14700-14600 », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

SGX Nifty en rouge: Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 87 points ou 0,58% à 14 905 à la Bourse de Singapour, suggérant une ouverture modérée pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi.

Le soutien, la résistance de Nifty: Sur une base quotidienne, le Nifty / Sensex a clôturé au-dessus de la moyenne de 20 jours et le Nifty / Sensex peut désormais contester le pic de 15335/51800, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. En ce qui concerne la formation de chandeliers, le marché a formé une formation de continuation haussière qui pourrait envoyer le marché à un minimum de 15100/51200 niveaux. De plus, sur une base hebdomadaire, le niveau de 14880/50050 a été cassé, indiquant un rallye. «Le prochain niveau 14600 / serait considéré comme un domaine de soutien important. Une évolution positive des marchés mondiaux, une baisse des rendements obligataires et un léger assouplissement de l’indice du dollar pourraient aider le Nifty à dépasser les 15 450 niveaux. En dessous de 14600/49300, Nifty retesterait les niveaux de 14400/48700 ou 14250/48200 », a déclaré Chouhan.

Les FII restent acheteurs nets d’actions indiennes: Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont accumulé des actions d’une valeur de 149,41 crore Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur de 296,84 crore Rs sur une base nette sur le marché boursier indien, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Début du MPC RBI 3 jours: Le Comité de politique monétaire (MPC) de la RBI entamera ses délibérations de trois jours lundi. La RBI annoncera sa révision de la politique monétaire le 7 avril 2021. Selon les experts, le MPC devrait maintenir sa politique accommodante.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la hausse aujourd’hui, le Japon Nikkei 225 en hausse de 0,71% tandis que l’indice Topix gagnait 0,35%. Alors que Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,27 pour cent. À Wall Street, le S&P 500 a bondi jeudi pour atteindre sa toute première clôture au-dessus de la barre des 4000. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté d’un demi pour cent, tandis que le S&P 500 a bondi de 1,18 pour cent. Le Nasdaq Composite a ajouté 1,76 pour cent.

