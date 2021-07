Sensex, Nifty peut continuer à se déplacer dans la plage ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux, retirant Rs 1 646 crore. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux continuent d’évoluer dans une fourchette proche de leurs plus hauts historiques. Mercredi, le S&P BSE Sensex a chuté de 392 par rapport aux plus hauts intrajournaliers pour terminer à plat avec un biais négatif. NSE Nifty 50 a terminé à 15 721. Tous les indices sectoriels sur NSE ont clôturé avec des pertes, à l’exception de Nifty IT. L’indice Bank Nifty a perdu 0,68%. Jeudi matin, SGX Nifty s’échangeait à plat, faisant allusion à un mouvement lié à la fourchette pour les actions nationales. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés. “Après avoir montré de fortes baisses par rapport aux plus hauts historiques du passé, le Nifty témoin d’une action liée à une fourchette cette fois pourrait indiquer que le marché se prépare à un mouvement brusque de chaque côté. La configuration graphique globale signale une possibilité plus élevée d’une hausse », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Veille mondiale: A Wall Street, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,61% tandis que le S&P 500 a terminé 0,13% en vert. Cependant, l’indice NASDAQ, riche en technologie, a clôturé dans le rouge. Parmi les principaux marchés boursiers asiatiques, seul le KOSDAQ a enregistré des gains. Hang Seng, Shanghai Composite, KOSPI, Nikkei 225 et TOPIX étaient en baisse avec des pertes.

Approche technique : Nifty évolue dans une fourchette limitée depuis quelques jours maintenant. « Une petite bougie négative s’est formée avec une ombre supérieure mineure. Ce modèle signale la poursuite d’une tendance faible au milieu d’une action liée à la fourchette sur le marché », a déclaré Nagaraj Shetti. Il a ajouté que l’action n’avait pas annulé la récente tendance haussière du marché et que de tels mouvements de consolidation proches du plus haut historique pourraient éventuellement entraîner une rupture à la hausse de l’obstacle.

Niveaux à surveiller: L’obstacle majeur de 15 800 à 15 900 n’a pas été franchi depuis plusieurs sessions de trading maintenant. “Techniquement, le marché a formé un double sommet à 15835 niveaux et a clôturé en dessous du plus bas de la veille, qui était à 15724. Sur cette base, Nifty tomberait à 15650-15620 niveaux”, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Il estime cependant que la tendance reste positive et conseille d’acheter la baisse. “Gardez un stop loss final à 15550 pour le même. Du côté positif, 15770 et 15840 seraient des obstacles majeurs. »

Métiers FII et DII : Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux, retirant Rs 1 646 crore. D’un autre côté, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, injectant 1 520 crore de Rs.

Expiration hebdomadaire: Le Put OI maximum pour Nifty est vu à 15 500 avant la session d’expiration, suivi de 15 600 strike. D’autre part, le Call OI maximum est de 15 900 suivi d’un prix d’exercice de 15 800. Pour Bank Nifty, le Call OI maximum était de 35 000 strike et le Put OI était le plus à 34 000 strike.

