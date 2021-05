Sensex, Nifty peut ouvrir en rouge mardi; 5 choses à savoir avant d’ouvrir Bell aujourd’hui

Les investisseurs continueront de surveiller la hausse des cas de COVID, l’inoculation en cours, les résultats du quatrième trimestre, le mouvement de la roupie, les prix du pétrole et d’autres indices mondiaux. Image: .

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 30 points ou 0,20% en baisse à 14650,80 à la Bourse de Singapour, indiquant une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Actuellement, le Sensex à 30 actions se situe à 48 718 tandis que l’indice Nifty 50 est à 14634. Les signaux mondiaux étaient positifs mardi matin. Les investisseurs continueront de surveiller la hausse des cas de COVID, l’inoculation en cours, les résultats du quatrième trimestre, le mouvement de la roupie, les prix du pétrole et d’autres indices mondiaux.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse mardi. Les marchés japonais et chinois étaient fermés pour les vacances. Le Kospi de la Corée du Sud a gagné 0,14 pour cent tandis que le S & P / ASX 200 de l’Australie a progressé de 0,18 pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les indices S&P 500 et Dow ont terminé en hausse au milieu d’une saison de résultats largement optimiste. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,7 pour cent, tandis que le S&P 500 a gagné 0,27 pour cent. Le Nasdaq Composite a chuté d’un demi pour cent.

Lecture du tableau technique: Lundi, Nifty 50 a ouvert avec un fort écart vers le bas, mais a réussi à récupérer toutes les pertes de la journée au second semestre et a clôturé une journée à 14634 avec une perte minimale, formant une bougie haussière sur le graphique journalier. «La structure globale semble toujours prudente jusqu’à ce que le trading en dessous de 14800 zones, sur le côté supérieur de l’indice, ait un obstacle rigide à 14720-14800, une réservation de bénéfices de zone est suggérée autour desdits niveaux, une nouvelle cassure ne sera que supérieure à la zone 14800 et de bons supports sont placés à 14550- Zone 14500 », a déclaré Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities.

Résultats du quatrième trimestre aujourd’hui: Jusqu’à 20 entreprises cotées en bourse, notamment Adani Ports and Special Economic Zone, Alembic Pharmaceuticals, Apollo Pipes, Adani Total Gas, DCM Shriram, EIH Associated Hotels, Greaves Cotton, IIFL Securities, Larsen & Toubro Infotech, Morepen Laboratories, Procter & Gamble Hygiene & Health Care, RBL Bank, Skipper, Suven Life Sciences et Vikas WSP publieront leurs résultats trimestriels le 4 mai.

Le tir à la corde entre les FII et les DII se poursuit: Lundi, des investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été vus vendre des actions indiennes d’une valeur de Rs 2 289 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII), d’un autre côté, ont acheté des actions d’une valeur de Rs 552 crore.

Bill et Melinda Gates mettent fin à 27 ans de mariage: Bill et Melinda Gates ont déclaré lundi qu’ils divorçaient après 27 ans de mariage. “Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage”, ont déclaré les deux dans un communiqué publié sur Twitter.

