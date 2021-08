Sensex, Nifty peut ouvrir en territoire positif ; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

in

Sensex et Nifty ont atteint des sommets historiques la semaine dernière. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales devraient commencer la nouvelle semaine de négociation sur la base des gains solides de la semaine dernière, qui ont vu Dalal Street atteindre de nouveaux sommets historiques. Le S&P BSE Sensex se situe actuellement à 56 124 tandis que le NSE Nifty 50 est placé à 16 705. Les marchés plus larges ont de nouveau commencé à augmenter tandis que le VIX indien reste au-dessus de 13 niveaux. Lundi matin, SGX Nifty était en hausse de 80 points, laissant présager une poursuite de la montée en puissance des actions nationales. Les indices mondiaux étaient positifs, car la plupart des marchés boursiers asiatiques se sont échangés avec des gains, reflétant le mouvement à la hausse enregistré à Wall Street lors de la dernière séance de bourse.

Indices globaux : Vendredi, les marchés boursiers américains ont clôturé sur des gains après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que la réduction des achats d’obligations pourrait commencer d’ici la fin de l’année. Le NASDAQ a bondi de 1,23% tandis que le S&P 500 a gagné 0,88% et le Dow Jones a bondi de 0,69%. Parmi leurs pairs asiatiques, Shanghai Composite, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ se négociaient dans le vert. Hang Seng était en baisse avec des pertes.

Prise de vue technique: Sur le graphique hebdomadaire, Nifty 50 a formé une petite bougie positive avec une ombre inférieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. “Ce schéma hebdomadaire indique un schéma de poursuite de la tendance haussière sur le marché après un petit mouvement de range”, a-t-il ajouté. Cependant, les chartistes pensent que de légères baisses peuvent être attendues sur le marché. “On peut s’attendre à une légère baisse vers les moyennes à court terme, mais la principale tendance haussière restera intacte tant que Nifty se négociera au-dessus des niveaux de 16 250”, a déclaré Samco Research.

Niveaux à surveiller: “La texture du graphique suggère que le SMA à 10 jours ou 16550 serait le niveau sacro-saint pour la cassure”, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. « Si l’indice franchit le niveau, la tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16825-16950. D’un autre côté, le licenciement de 16550 peut déclencher une faiblesse temporaire jusqu’aux niveaux 16375-16300 », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été des vendeurs nets d’actions nationales pendant 9 séances de bourse consécutives. Vendredi, les FII ont retiré Rs 778 crore de Dalal Street. Les investisseurs institutionnels domestiques (DII) ont cependant continué à injecter de l’argent à intervalles réguliers. Vendredi, les DII ont injecté sur les marchés nationaux 1 646 crore de Rs.

Appeler et mettre OI: Pour la prochaine expiration hebdomadaire de F&O, le Call OI maximum est placé à 16 700, suivi d’un prix d’exercice de 17 000. D’autre part, Put OI est le plus à 16 600, suivi de 16 500 strike.

