Sensex, Nifty peut ouvrir en vert le jour d’expiration hebdomadaire des options ; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

in

L’orientation des marchés intérieurs dépendrait de la mousson, de l’ouverture progressive de l’économie et du rythme de la vaccination en cours.

Le jour de l’expiration des options hebdomadaires, BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient une ouverture d’écart, comme l’indiquent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. L’orientation des marchés intérieurs dépendrait de la mousson, de l’ouverture progressive de l’économie et du rythme de la vaccination en cours. En outre, les bénéfices des entreprises, le développement spécifique aux actions, les prix du pétrole brut, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux seront suivis de près par les acteurs du marché. L’Inde a signalé moins d’un lakh de nouveaux cas d’infection à Covid-19 pour le troisième jour consécutif, à un moment où le gouvernement a annoncé des vaccins gratuits pour tous. Les pairs asiatiques ont été vus commerçant en territoire positif jeudi.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début des échanges avec le Nikkei 225 japonais en hausse d’un demi pour cent. L’indice Topix a gagné 0,21 pour cent et le sud-coréen Kospi a ajouté 0,34 pour cent. Les indices boursiers américains ont terminé en baisse dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,44%, le S&P 500 a perdu 0,18% et le Nasdaq Composite a perdu 0,09%.

Résultats du quatrième trimestre aujourd’hui : Au total, 64 entreprises, dont Steel Authority of India (SAIL), NHPC, Century Plyboards (Inde), Parle Industries, Cera Sanitaryware, Mazagon Dock Shipbuilders, eClerx Services, Responsive Industries, Tide Water Oil Company, National Fertilizers et Mayur Uniquoters, sont prévu de publier leurs résultats trimestriels.

Les FII restent nets vendeurs : Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 846,37 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont vendu des actions d’une valeur nette de Rs 271,7 crore sur le marché boursier indien.

Faites attention à ces niveaux pour la roupie indienne : Le spot USD-INR oscille autour de la zone 73, qu’il rebondisse ou non dépend de l’IPC américain. « Les traders de devises attendent des indications des données de l’IPC et de la politique de la BCE. Des données optimistes de l’IPC ne fourniront pas une excuse à la Fed pour reporter un peu plus longtemps le débat sur la réduction, mais tout sera révélé lors de la réunion du FOMC du 16 juin. Jusque-là, au spot USDINR, 73,25-73,30 est une résistance cruciale, un au-dessus constant qui peut pousser les prix vers la zone 73,60-73,75 tandis que 72,75-72,50 agira comme un support crucial », Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services, dit.

Perspectives techniques : La baisse de mercredi semble avoir freiné les efforts des haussiers pour maintenir les sommets, a déclaré un analyste. “La formation d’une longue bougie baissière aux nouveaux sommets ouvre des chances de modèle d’inversion. Mais, le suivi de la faiblesse au cours de la session suivante devrait confirmer le renversement et cela pourrait ouvrir davantage de faiblesse à court terme. Des supports cruciaux à surveiller à 15560 et un mouvement décisif en dessous de cette zone devrait entraîner le marché à des niveaux inférieurs de 15400 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.