Sensex, Nifty peut refléter les signaux globaux à l’ouverture ; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

Les indices mondiaux étaient positifs jeudi matin. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont grimpé en flèche mercredi alors que les deux indices principaux ont atteint de nouveaux sommets historiques. S&P BSE Sensex a zoomé de 0,75% pour terminer la journée à 60 737 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé en hausse de 0,94% à 18 161. Les marchés plus larges, à l’exception de certains indices à petite capitalisation, ont clôturé avec des gains. En entrant dans la session de négociation hebdomadaire des contrats à terme et des options, SGX Nifty était dans le vert, avec un zoom de 80 points, faisant allusion à un début d’écart dans le commerce de la journée. Les indices mondiaux ont été largement positifs après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé avec des gains et que les marchés boursiers asiatiques ont été observés reflétant la hausse au cours des premières heures de négociation.

Veille mondiale: À Wall Street, le NASDAQ a grimpé de 0,73% tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,30%. Dow Jones a peu changé mercredi. Parmi les marchés asiatiques, Shanghai Composite était en baisse avec des pertes marginales, tandis que Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ ont progressé.

Prise de vue technique: Sur les graphiques, Nifty a formé une bougie positive raisonnable avec une ouverture de gap-up. « Techniquement, ce modèle indique une cassure à la hausse de la résistance aérienne cruciale à la barre des 18K. C’est une indication positive et on peut s’attendre à des achats de suivi dans les prochaines sessions », a déclaré Subash Gangadharan, analyste technique et dérivé principal, HDFC Securities, tout en ajoutant que la tendance à court terme pour Nifty est positive.

Niveaux à surveiller : Nifty a réussi à gagner près de 1,5% jusqu’à présent cette semaine. « Nous sommes d’avis que la formation graphique à court terme est toujours du côté long, mais en raison d’un rallye intrajournalier excessif, les taureaux peuvent adopter une position prudente entre les niveaux 18250-18275 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (Retail ), Kotak Securities. «Pour les day traders, 18100 agirait comme un niveau de support clé sur le Nifty. Au-dessus du même niveau, la vague de tendance haussière se poursuivra jusqu’aux niveaux 18200-18275. D’un autre côté, le licenciement de 18100 pourrait éventuellement déclencher une vague de correction jusqu’aux niveaux de 18040-17980 sur le Nifty », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII : Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont devenus acheteurs nets d’actions nationales. Les FII ont injecté 937 crores de roupies dans les actions nationales. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets, retirant Rs 431 crore.

Résultats aujourd’hui : HCL Technologies, Mahindra CIE Automotive, Century Textiles, Den Networks, Indiabulls Real Estate, Inox Wind et Cyient Limited sont quelques-unes des entreprises qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

