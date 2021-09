Sensex, Nifty peut refléter les signaux globaux à l’ouverture de la cloche ; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

in

À Wall Street, le NASDAQ a chuté de 2,8% tandis que le S&P 500 était en baisse de 2% à la cloche de clôture. Le Dow Jones a terminé en baisse de 1,6%. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont connu une séance de négociation volatile mardi avant de clôturer dans le rouge. S&P BSE Sensex a abandonné la barre des 60 000, perdant 410 points ou 0,68% à la cloche de clôture tandis que le NSE Nifty 50 a réussi à terminer la journée juste au-dessus de 17 700. Bank Nifty a clôturé en baisse de 0,59%, glissant sous la barre des 38 000 tandis que l’Inde VIX a grimpé de 2,67%, dépassant les 18,5 niveaux. Au début de la séance de négociation de mercredi, SGX Nifty était en baisse de près de 100 points, laissant présager un début de transaction négatif. Les indices mondiaux ont été négatifs après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des pertes.

Veille mondiale : À Wall Street, le NASDAQ a chuté de 2,8% tandis que le S&P 500 était en baisse de 2% à la cloche de clôture. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,6%. Les marchés boursiers asiatiques ont reflété la chute avec le Nikkei 225 chutant de plus de 2%. Shanghai Composite, Hang Seng, KOSPI et KOSDAQ étaient tous dans le rouge.

Approche technique : Au cours de la session volatile d’hier, Nifty a formé une longue bougie négative selon le graphique de la période quotidienne avec une longue ombre inférieure, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. “Techniquement, cette tendance indique une réservation de bénéfices à grande échelle par rapport aux récents sommets de 17947 niveaux. La forte reprise à la hausse de la dernière partie de la séance de mardi signale l’absence de tout renversement de tendance significatif aux plus hauts », a-t-il ajouté. Shetti pense que la configuration de la tendance à court terme de Nifty est toujours positive.

Niveaux à surveiller: Nifty a abandonné les sommets mais maintenant les niveaux 17600 -17550 pourraient agir comme une zone de support sacro-sainte, selon Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities Ltd. niveau de résistance. D’un autre côté, 17600-17550 serait la forte zone de support intraday. La texture du marché est volatile et elle le restera jusqu’à la date d’expiration mensuelle », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales mardi, retirant 1 957 crore de Rs de Dalal Street. Les FII, cependant, étaient des acheteurs nets d’options sur indices valant plus de 9 000 crores de roupies. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, pompant Rs 161 crore.

Veille IPO : L’introduction en bourse d’Aditya Birla Sun Life AMC sera ouverte aux souscriptions aujourd’hui, alors que la société cherche à lever 2 768 crores de roupies sur le marché primaire en vendant 3,88 crores d’actions dans une fourchette de prix fixe de 695 à 712 roupies par action. Avant l’introduction en bourse, les actions d’Aditya Birla Sun Life AMC se négociaient avec une faible prime sur le marché gris.

