Sensex, Nifty peut refléter ses pairs mondiaux à l’ouverture ; 5 choses à savoir avant la séance de bourse d’aujourd’hui

Aujourd’hui, l’introduction en bourse (IPO) de Glenmark Life Sciences sera ouverte à la souscription. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont clôturé dans le rouge lundi, commençant la faiblesse sur une note négative au milieu d’indices mondiaux mitigés. Le S&P BSE Sensex a perdu 123 points pour clôturer à 52 852 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé à 15 824, en baisse de 31,6 points. Les marchés plus larges ont clôturé en mélange avec des indices à petite capitalisation surperformant leurs pairs et clôturant dans le vert. Au début de la deuxième journée de négociation, SGX Nifty était en hausse de 45 points, laissant présager une accumulation positive avant la cloche d’ouverture. Les indices des pairs mondiaux ont été largement positifs après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des gains et les marchés boursiers asiatiques ont emboîté le pas.

Veille mondiale: Les indices boursiers à Wall Street ont continué de grimper lundi avec le Dow Jones et le S&P 500 gagnant 0,24% chacun tandis que le NASDAQ a clôturé à plat avec un biais positif. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, Kospi et KOSDAQ.

Prise de vue technique: « Une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec des ombres supérieures et inférieures mineures. Techniquement, cette tendance indique un mouvement de type terne sur le marché. Cette action signale les chances d’un autre mouvement de ce type à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller : Nifty a détenu juste au-dessus de 15 800, continuant à se négocier dans la fourchette pour le moment. Cependant, l’indice devra dépasser ou dépasser les niveaux 15900-15750 pour montrer tout mouvement de tendance, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. “Une clôture en dessous des niveaux de 15750 sur une base horaire, le Nifty tomberait à 15650 niveaux. D’un autre côté, une clôture au-dessus des niveaux de 15 900 permettrait au Nifty de passer à 16 000 », a-t-il ajouté.

Activité FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales lundi, retirant Rs 2 376 crore tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, pompant Rs 2 376 crore.

Veille IPO : Aujourd’hui, l’introduction en bourse (IPO) de Glenmark Life Sciences sera ouverte à la souscription. L’émission publique de 1 514 crore de Rs est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences dans la fourchette de prix fixe de 695 à 720 roupies par action dans un lot de 20 actions.

