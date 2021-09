Sensex, Nifty peut refléter ses pairs mondiaux à l’ouverture ; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

Les indices des pairs mondiaux étaient faibles lundi matin. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales entrent dans la séance de négociation de cette semaine après avoir légèrement augmenté au cours de la semaine précédente. Le S&P BSE Sensex se situe actuellement à 58 305 tandis que le NSE Nifty 50 est à 17 369. Les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices de référence avec le Nifty Midcap 50 et le Nifty Smallcap 50 avec un zoom de plus de 1% chacun. Avant la première séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était plongé dans le rouge, perdant 75 points et faisant allusion à une ouverture négative pour les actions nationales. Les indices mondiaux étaient également négatifs après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge vendredi.

Veille mondiale: Le NASDAQ a chuté de 0,87% vendredi tandis que le Dow Jones était en baisse de 0,78% et le S&P 500 a chuté de 0,77%. Les marchés asiatiques ont reflété la chute lundi matin avec Hang Seng en baisse de 1,48%. KOSPI, KOSDAQ, Topix et Nikkei 225 étaient tous en baisse avec des pertes. Seul Shanghai Composite a enregistré des gains.

Prise de vue technique: Au cours de la dernière séance de bourse, Nifty a fortement rebondi depuis les plus bas pour terminer dans le vert. Cependant, sur les graphiques hebdomadaires, Nifty a formé une petite bougie négative avec une ombre supérieure et inférieure mineure. “Techniquement, cette formation indique un modèle de bougie de type toupie aux nouveaux sommets. Comme cela s’est produit par le passé, le marché pourrait désormais passer à une fourchette haute et basse plus large d’environ 17 600 à 17 200 niveaux d’ici la semaine prochaine », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: « Alors que la tendance à moyen terme est toujours positive, les traders peuvent préférer enregistrer des bénéfices proches des niveaux de résistance en raison d’un rallye trop tendu. Pour les taureaux, 17250 et 17200 seraient des niveaux de support clés. Au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17450-17650. D’un autre côté, le rejet de 17200 pourrait alimenter une nouvelle faiblesse jusqu’aux niveaux 17100-17000. Les traders positionnels peuvent prendre un contre-pari près du support de 17000 avec un stop loss strict à 16930 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Commerces FII et DII: Au cours de la session précédente, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales, pompant Rs 423 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des acheteurs nets, poussant Rs 704 crore.

Normalité pour les banques PSU : Le ministre des Finances a déclaré que le gouvernement avait réussi à ramener la normalité pour les prêteurs publics en ce qui concerne les actifs non productifs. Le gouvernement a non seulement injecté des capitaux dans les banques PSU, mais a également effectué des examens pour prendre des mesures correctives en temps opportun.

