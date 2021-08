Sensex, Nifty peut refléter ses pairs mondiaux à l’ouverture ; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

in

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales pour la 8e séance de bourse consécutive jeudi. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont maintenant clôturé à plat pour la deuxième journée consécutive, mais restent à une distance de toucher des sommets historiques. Le S&P BSE Sensex a clôturé la session d’expiration d’hier à 55 949 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé à 16 636. Les marchés plus larges ont une nouvelle fois surperformé les indices de référence, à l’exception de Nifty Midcap 50, qui était en baisse dans le rouge à la clôture. Bank Nifty a continué de s’échanger sous la barre des 36 000. Entré dans la dernière séance de négociation de la semaine, SGX Nifty s’échangeait à plat, oscillant entre gains et pertes, signalant une ouverture en sourdine pour le commerce de la journée. Les indices des pairs mondiaux ont été largement négatifs.

Veille mondiale: Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé sur des pertes jeudi, alors que la situation en Afghanistan s’est aggravée avec une explosion près de l’aéroport de Kaboul et les commentaires des membres du FOMC en faveur d’une réduction par la Réserve fédérale. Le Dow Jones a baissé de 0,54%, le S&P 500 de 0,58% et le NASDAQ de 0,64%. En Asie, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225 et TOPIX se négociaient avec des pertes. KOSPI et KOSDAQ étaient dans le vert.

Approche technique : Nifty était en range jeudi avant de clôturer à plat avec un biais positif. “Une petite bougie positive s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et la fourchette haute basse pour la journée a également été atténuée. Techniquement, ce modèle indique une action liée à une fourchette sur le marché avec un faible biais », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Hier marquait la clôture de la série d’août F&O, où Nifty a gagné 950 points mais maintenant une activité liée à la plage pourrait être dans le mix. « Pour les commerçants, 16680 pourrait être l’obstacle immédiat. Cependant, nous pouvons nous attendre à une reprise rapide de la tendance haussière jusqu’aux niveaux de 16725-16775 si l’indice parvient à franchir la résistance intrajournalière de 16680. En dessous du même niveau, la vague de correction pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 16560-16520 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif. Président, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été des vendeurs nets d’actions nationales pour la 8e séance de bourse consécutive hier. Les FII ont retiré 1 974 crore de roupies des marchés nationaux. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales jeudi, injectant 1 055 crore de Rs.

veille IPO: Deux introductions en bourse seront ouvertes à la souscription la semaine prochaine, poursuivant la ruée vers les introductions en bourse sur Dalal Street. IPO d’Ami Organics ainsi que celle du Centre de diagnostic Vijaya. Alors que ce dernier cherche à lever 1 895 crores de Rs à partir de l’introduction en bourse, l’émission publique du premier comprendra une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 200 crores de Rs et une offre de vente (OFS) pouvant aller jusqu’à 60,59 lakh d’actions. Les introductions en bourse récentes ont fait de mauvais débuts commerciaux sur Dalal Street, ouvrant à rabais.

