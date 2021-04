Sensex, Nifty peut s’ouvrir à plat; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux d’une valeur de Rs 1 746 crore. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont été témoins d’un bain de sang lundi, alors que les indices de référence ont chuté de plus de 3% chacun. S&P BSE Sensex se situe désormais à 47 883 tandis que l’indice Nifty 50 s’établit à 14 310. Mardi matin, SGX Nifty était en hausse dans le vert, faisant allusion à une ouverture plate à positive alors que les marchés pourraient chercher à récupérer certaines des pertes d’hier. Le NASDAQ, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous clôturé avec des pertes lundi, mais les marchés asiatiques ne reflétaient pas cette tendance mardi matin. Sur les graphiques, Nifty a inversé sa tendance positive à court terme avec la chute d’hier.

Veille mondiale: À Wall Street, le NASDAQ a glissé de 0,36% lundi, suivi du Dow Jones et du S&P 500. Mardi, aux premières heures de la séance, Shanghai Composite se négociait à plat avec un biais négatif tandis que Hang Seng, Topix, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ montaient tous plus haut.

Prise technique: Nifty a formé une longue bougie d’ours sur le graphique journalier avec une ombre inférieure mineure et l’écart d’ouverture à la baisse reste inachevé, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «De la fourchette supérieure proche de 15200, le marché a atteint la fourchette inférieure de 14300-14200 niveaux. Par conséquent, il y a une plus grande possibilité de mouvement brusque de chaque côté », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Si Nifty renonce encore à abandonner 14 250, l’indice pourrait tomber à 13 800-13 900, a déclaré Manish Hathiramani, négociant en indice propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments. Il a ajouté que si l’indice doit atteindre son niveau le plus bas, il doit respecter 14 250. Pendant ce temps, Nagaraj Shetti estime que si l’achat émerge des niveaux actuels, Nifty pourrait repousser 14 800 à 14 900 dans les semaines à venir.

Métiers FII et DII: Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux d’une valeur de Rs 1 746 crore. Les FII sont maintenant vendeurs depuis deux sessions consécutives. Les DII, quant à eux, étaient des acheteurs nets d’actions d’une valeur de Rs 232 crore.

Données macro: Les données de l’IIP ont montré que la production industrielle s’est élargie à 3,6% en glissement annuel en février, contre 1,6% le mois précédent. En revanche, l’inflation de l’IPC a atteint un sommet de quatre mois de 5,52%. «Les effets de base et la flambée des coûts du carburant ont fait grimper l’IPC. Cependant, le mois de mars pourrait marquer un maximum local pour l’IPC, avec une modération probable de l’inflation dans les mois à venir », a déclaré Rahul Bajoria, économiste en chef pour l’Inde chez Barclays.

