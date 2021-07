Sensex, Nifty peut s’ouvrir dans une mer profonde de rouge; Résultats du premier trimestre, introduction en bourse, prix du pétrole parmi les facteurs clés

Au cours de la semaine écourtée par les vacances, les bénéfices du premier trimestre, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres développements mondiaux guideront les marchés aujourd’hui

BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient une ouverture négative le premier jour de la semaine, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux ont enregistré 223 points ou 1,40% à 15 713 sur la bourse de Singapour. Au cours de la semaine écourtée des vacances, les bénéfices du premier trimestre, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres développements mondiaux guideront les marchés aujourd’hui. De plus, les mises à jour liées au COVID et les progrès de la mousson resteront au centre des préoccupations. Au cours de la semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB a progressé de 753 points ou 1,43 %. « Alors que nous sommes entrés dans la saison des bénéfices, la dynamique du marché sera déterminée par les résultats des bénéfices trimestriels et les commentaires de la direction sur la reprise. Les secteurs de l’informatique, de la pharmacie et de l’immobilier ont commencé à manifester un intérêt accru pour les acheteurs en prévision de bénéfices trimestriels solides. Nous nous attendons à ce que cette dynamique sectorielle se poursuive. Cependant, le marché mondial terne et les vendeurs nets FII sont susceptibles d’accroître la volatilité du marché », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Inscription en bourse : GR Infra, Clean Science and Technology : GR Infraprojects et Clean Science and Technology Ltd feront leurs débuts sur les marchés boursiers lundi. L’introduction en bourse de GR Infraprojects de Rs 936 crore a été souscrite 102,58 fois. Alors que l’offre publique initiale de Clean Science and Technology a été souscrite 93,41 fois.

Bénéfices du premier trimestre : Des sociétés cotées en bourse telles que HCL Technologies, HDFC Life Insurance Company, ACC, Indian Bank, Mastek, Alok Industries, GTPL Hathway, Nippon Life India Asset Management, Ponni Sugars (Erode), PSP Projects, Supreme Petrochem et Swaraj Engines, annoncer les résultats du trimestre d’avril à juin le 19 juillet.

Les FPI deviennent prudents : Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont retiré 4 515 crores de roupies du segment des actions au cours de la première quinzaine de juillet alors qu’ils deviennent prudents envers le marché indien. Les investisseurs étrangers ont retiré 4 515 crores de roupies des actions du 1er au 16 juillet, selon les données des dépositaires. Dans le même temps, ils ont investi 3 033 crores de roupies dans le segment de la dette. Les sorties nettes au cours de la période sous revue se sont élevées à Rs 1 482 crore. En juin, les FPI sont devenus des acheteurs nets sur les marchés indiens à Rs 13 269 crore.

Veille mondiale : Des pairs asiatiques ont été vus commerçant dans une mer profonde de rouge au début des échanges lundi. Le Nikkei 225 au Japon a chuté de 1,41% tandis que l’indice Topix a perdu 1,44 %. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de près de 1%. Vendredi, lors des échanges de nuit à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé en baisse. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,7% et le composite Nasdaq, riche en technologie, a chuté de 0,6%.

Vue technique astucieuse : L’action liée au range s’est poursuivie sur le marché et le Nifty n’a pas montré de cassure décisive à la hausse vendredi. « Dans le même temps, la faiblesse des plus hauts n’a pas annulé le sentiment haussier du marché. Une démonstration de force au-dessus de 15960 ne pourrait qu’ouvrir les prochains niveaux haussiers de 16100-16200 à court terme. Toute faiblesse en dessous de 15850 est susceptible de déclencher une correction à la baisse généralisée sur le marché », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.