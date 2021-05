Sensex, Nifty peut s’ouvrir en rouge; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Le mouvement haussier marqué par Sensex et Nifty hier pourrait limiter toute baisse dans un proche avenir pour les indices. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux entrent dans la dernière séance de négociation de la semaine après quatre jours consécutifs de gains. S&P BSE Sensex se situe maintenant à 49 765 tandis que le NSE Nifty à 50 actions est à 14 894. Vendredi matin, SGX Nifty était assis profondément dans le territoire négatif, faisant allusion à un début faible de la séance de négociation de la journée. Les signaux mondiaux ont été mitigés vendredi matin. Les investisseurs continuent de se concentrer sur les résultats du quatrième trimestre sur Dalal Street. La volatilité est restée fermement au-dessus de 23 niveaux au cours des dernières sessions.

Veille mondiale: Les indices boursiers de Wall Street ont terminé avec des gains jeudi, avec une hausse du Dow Jones de 0,71%, suivie d’un bond de 0,58% du S&P 500 et de 0,33% du NASDAQ. Cependant, l’élan ne s’est pas répercuté sur les marchés asiatiques. Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ se négociaient tous avec des pertes. Topix était plat avec un biais positif.

Prise technique: Le Nifty a formé un petit corps de bougie négative avec une ombre supérieure et inférieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. “Techniquement, ce modèle indique une formation de modèle de bougie de type vague élevée et cela signale la volatilité du marché et l’état d’esprit confus des participants proches de la résistance”, a-t-il ajouté. On peut s’attendre à réserver des bénéfices à partir des sommets.

Niveaux à surveiller: Le mouvement haussier marqué par Sensex et Nifty hier pourrait limiter toute baisse dans un proche avenir pour les indices. Le fond ne s’est pas déplacé à 14 100 pour Nifty et 47 200 pour Sensex, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif (Equity Technical Research) de Kotak Securities. «Dans l’immédiat, 14800 et 14700 devraient être les plus gros supports du marché et toute correction des niveaux actuels à 14800/14700 (49500/49200) serait une opportunité d’acheter des actions ou des indices sélectionnés», a-t-il ajouté. La résistance est placée à 14 950 et 50 000.

Métiers FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont restés des acheteurs nets d’actions nationales pour la deuxième journée consécutive jeudi. FII a injecté 809 crores de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont retiré 942 crores de Rs.

Résultats aujourd’hui: Reliance Industries, Yes Bank, IndusInd Bank, Marico, Indian Hotels, Ajanta Pharma, Trent, Can Finance Homes, Astec Lifesciences, Atul, Shriram City Union Finance et RPG Life Sciences sont quelques-unes des entreprises qui annoncent aujourd’hui leurs résultats trimestriels.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.