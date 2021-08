Sensex, Nifty peut suivre ses pairs mondiaux ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

A Wall Street, le NASDAQ a bondi de 0,52% lors de la séance de bourse précédente, suivi du S&P 500 et du Dow Jones. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont grimpé à la hausse au cours de la session précédente, se rapprochant de leurs plus hauts historiques. Le S&P BSE Sensex se situe désormais à 55 958 tandis que le NSE Nifty 50 est à 16 624. Les marchés plus larges ont participé au rallye d’hier, cherchant à renverser la sous-performance des dernières semaines. Au début de la troisième séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était en hausse dans le vert, laissant entrevoir un nouveau départ positif pour les actions nationales. Les indices mondiaux pendant les premières heures de la négociation ont également été positifs, car la plupart des marchés boursiers asiatiques ont augmenté, reflétant les gains de Wall Street du jour au lendemain.

Veille mondiale : A Wall Street, le NASDAQ a bondi de 0,52% lors de la séance de bourse précédente, suivi du S&P 500 et du Dow Jones. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Hang Seng, Shanghai Composite, TOPIX et Nikkei 225 se négociaient avec des gains tandis que KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse dans le rouge.

Approche technique : Nifty a récupéré 16 600 au cours de la session précédente, formant une petite bougie positive sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et inférieure mineure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Le mouvement haussier de mardi s’est accompagné d’une expansion globale positive du marché et d’une surperformance dans les grands indices de marché comme les segments des moyennes et petites capitalisations de la bourse NSE. C’est une indication positive et des signaux plus positifs à court terme », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller : Le rallye de retrait des deux sessions précédentes indique que l’indice est susceptible de se consolider entre 16500 et 16720 niveaux, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions, Kotak Securities. “Tant que l’indice se négocie au-dessus du niveau SMA à 10 jours ou 16500, la vague de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16700-16750”, a-t-il ajouté. Shrikant Chouhan pense que l’indice est vulnérable en dessous de 16500.

Montre FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été des vendeurs nets d’actions nationales pour la sixième séance de bourse consécutive. Les FII ont retiré Rs 1,644 crore des marchés intérieurs hier. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, pompant 2 380 crores de roupies.

Préparez-vous pour une crise de colère : Le conseiller économique en chef de l’Inde, Krishnamurthy V Subramanian, a déclaré que le pays était bien placé pour résister à l’effet d’entraînement du taper tantrum si la Réserve fédérale américaine commençait à réduire son assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois plus tard cette année. Subramanian a respiré la confiance que le plan d’emprunt élevé du gouvernement pour une deuxième année consécutive se déroulera sans heurts.

