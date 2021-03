Sensex, Nifty peuvent ouvrir à plat, mais les graphiques suggèrent une hausse supplémentaire; 4 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Sur les graphiques, le récent rallye de Nifty laisse entrevoir un potentiel de hausse plus élevé. (Image: REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales ont grimpé pour la deuxième journée consécutive mardi et ont réussi à franchir des niveaux cruciaux. S&P BSE Sensex se situe désormais à 50136 tandis que le Nifty 50 est à 14845. Les marchés plus larges ont gagné mais ont sous-performé les indices de référence. La volatilité a encore reculé mais reste toujours au-dessus de 20 niveaux. Mercredi matin, SGX Nifty était à plat, laissant entrevoir un début de transaction en sourdine. Les signaux mondiaux semblaient mélangés à la fermeture de Wall Street avec des pertes, mais certains pairs asiatiques ont été vus gagner pendant les premières heures du commerce.

Veille mondiale: Les rendements obligataires ont bondi et les indices de référence de Wall Street ont glissé mardi. NASDAQ, S&P 500 et Dow Jones étaient tous dans le rouge. Parmi les pairs asiatiques, Hang Seng et KOSPI gagnent tandis que Shanghai Composite, KOSDAQ, Topix et Nikkei 225 ont glissé.

Prise technique: Sur les graphiques, le récent rallye de Nifty laisse entrevoir un potentiel de hausse plus élevé. «Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier avec l’ouverture de l’écart et le marché est maintenant placé à l’obstacle du sommet inférieur précédent autour de 14878-23 mars. Il s’agit d’une indication positive et la configuration graphique globale indique une possible cassure à la hausse de cet obstacle à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Nifty devrait franchir la résistance cruciale de 14 900 dans les prochaines sessions, selon Nagaraj Shetti, au-dessus de cela, il considère 15 200 comme le prochain obstacle pour l’indice. Pendant ce temps, le soutien se situe à 14 750. Bank Nifty a également progressé avec l’indice de référence Nifty 50. Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities, s’attend à une certaine activité de l’indice bancaire. «Bank Nifty peut aller jusqu’à 34500/34700. Si le Bank Nifty fonctionne, le Nifty pourrait se rapprocher des niveaux de 14900 et 15050 », a-t-il déclaré.

Métiers FII et DIIMardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets de titres nationaux d’une valeur de Rs 769 crore, mettant fin à leur frénésie de vente de cinq jours. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des acheteurs nets, injectant 2 181 crores de roupies.

