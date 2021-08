Sensex, Nifty peuvent refléter les marchés mondiaux ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Les indices de référence des actions nationales entrent dans la première séance de bourse de cette semaine grâce aux gains de la semaine précédente (image REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales entrent dans la première séance de bourse de cette semaine après avoir progressé de plus de 2% la semaine précédente. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 54 277 tandis que l’indice NSE Nifty 50 est à 16 238. Bank Nifty se situe sous la barre des 36 000 tandis que l’Inde VIX est au-dessus des niveaux 12,5. SGX Nifty était dans le rouge lundi matin, laissant entrevoir une dynamique négative avant la séance de bourse du jour. Les marchés mondiaux étaient mitigés aux premières heures des échanges. Techniquement, Nifty est toujours dans la zone haussière, selon Manish Hathiramani, propriétaire d’indices et analyste technique, Deen Dayal Investments. “Si nous pouvons rester au-dessus de ce niveau (16300), l’indice devrait zoomer à 16500-16600”, a-t-il ajouté.

Veille mondiale: Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur des gains vendredi, mais le NASDAQ a terminé dans le rouge. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng et KOSDAQ étaient en baisse dans le rouge tandis que KOSPI, TOPIX et Nikkei 225 étaient en hausse dans le vert

Que disent les graphiques: Techniquement, Nifty a formé une bougie haussière sur l’échelle hebdomadaire, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services. Il a ajouté que cela augure bien pour les taureaux de commencer la prochaine étape du rallye.

Niveaux à surveiller: Nifty trouve maintenant un support à 16150-16050. “Nous sommes d’avis que la tendance à moyen terme est haussière et acheter sur les creux et vendre sur les rallyes serait la stratégie idéale pour les traders positionnels. Le niveau 16150-16050 sur Nifty serait la zone de support solide pour l’indice. S’échangeant au-dessus du même niveau, la vague de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16400-16550. En dessous de 16050, les traders de cassure peuvent préférer sortir de la négociation de positions longues », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Les introductions en bourse continuent d’affluer : Après avoir assisté à 4 introductions en bourse la semaine dernière, les investisseurs de Dalal Street seront accueillis par au moins 4 émissions publiques cette semaine. Cartrade Tech et Nuvoco Vistas Corporation ouvriront à la souscription aujourd’hui tandis que Chemplast Sanmar, Aptus Housing Value Finance et Aashka Hospitals ouvriront plus tard cette semaine. Parallèlement aux introductions en bourse, les investisseurs verront également l’emplacement des bagues Rolex aujourd’hui.

Métiers FII et DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions nationales d’une valeur de 70 crores de roupies, marquant le deuxième jour consécutif de retrait d’argent. Vendredi, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets, retirant Rs 631 crore du marché.

