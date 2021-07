Sensex, Nifty peuvent refléter les marchés mondiaux ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Les analystes techniques s’attendent à une hausse à court terme. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont recommencé à monter mardi alors que Sensex et Nifty ont bondi de 0,76% chacun. S&P BSE Sensex a clôturé la journée à 52 769 tandis que le NSE Nifty à 50 actions était à 15 812. Mercredi matin, SGX Nifty était en baisse dans le rouge, signalant une certaine faiblesse avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux ont été négatifs après que les indices boursiers de Wall Street aient terminé dans le rouge. Les pairs asiatiques étaient également en baisse avec des pertes. Les analystes techniques continuent de voir un potentiel de hausse pour les marchés intérieurs. “On peut s’attendre à une nouvelle hausse vers les niveaux 15900-15915 à court terme avant de montrer le prochain cycle de consolidation”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Indices globaux: A Wall Street, le NASDAQ a terminé en baisse de 0,38%, suivi d’une baisse de 0,35% du S&P 500 et d’une baisse de 0,31% du Dow Jones. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, TOPIX, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ étaient dans le rouge.

Prise de vue technique : En hausse mardi, Nifty a formé un modèle de continuation haussier, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions, Kotak Securities. Nifty a également réussi à franchir 15 800, une zone de résistance clé. “La résistance intrajournalière cruciale de 15800 a été cassée à la hausse et le Nifty a clôturé juste au-dessus, comme à la clôture de la journée. C’est une indication positive et des signaux plus positifs à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti.

Niveaux à surveiller: Formant un modèle haussier, Nifty devrait maintenant atteindre le haut mur de 15900-15930, selon Shrikant Chouhan. «Pour mercredi, 15900-15930 seraient des obstacles majeurs sur le Nifty et les supports seraient aux niveaux 15730 et 15700. Gardez une stratégie d’achat sur les creux », a-t-il ajouté.

L’introduction en bourse de Zomato s’ouvre aujourd’hui : L’introduction en bourse très attendue de Zomato à 9 375 crores de roupies devrait ouvrir ses portes aujourd’hui. La société a déjà réussi à lever 4 200 roupies auprès d’investisseurs clés, notamment d’investisseurs mondiaux de renom tels que Tiger Global, Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan et bien d’autres. Des investisseurs nationaux tels que SBI, HDFC, UTI MF, Axis MF et d’autres ont également pris une participation.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers étaient des acheteurs nets mardi, injectant 113 crores de roupies sur les marchés intérieurs mardi. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont également injecté 344 crores de roupies dans les actions nationales.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.