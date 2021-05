Sensex, Nifty peuvent suivre les marchés mondiaux; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé avec des gains, tandis que la plupart des pairs asiatiques ont augmenté progressivement pendant les premières heures de négociation. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont continué de progresser jeudi, les indices de référence étant maintenant juste en deçà de leurs sommets historiques. S&P BSE Sensex a terminé hier à 51 115 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 15 337 – son plus haut niveau de clôture jamais enregistré. Vendredi matin, SGX Nifty se situait en territoire positif, laissant entrevoir un autre jour d’élan positif. Les signaux des pairs mondiaux ont été largement positifs jeudi matin. Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé avec des gains, tandis que la plupart des pairs asiatiques ont augmenté progressivement pendant les premières heures de négociation.

Veille mondiale: À Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé avec des gains tandis que le NASDAQ a glissé pour clôturer à plat avec un biais négatif. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSDAQ et KOSPI ont tous enregistré des gains.

Expiration en perspective: La série Nifty peut clôturer 2,97% plus haut tandis que l’Inde VIX a chuté de 14,55%. Sur le front des options, l’OI de vente maximum est de 14 000 suivis de 14 500 grèves tandis que l’OI d’appel maximum est de 16 000 suivis de 15 800 frappes », a déclaré Chandan Taparia, analyste technique et dérivé, Motilal Oswal Financial Services. «Un roulement plus élevé par rapport à la moyenne des 3 derniers mois, la hausse du taux d’appel de vente et la baisse de la volatilité indiquent que les taureaux sont susceptibles de détenir le commandement de prendre les indices sur de nouvelles zones élevées à vie», at-il ajouté.

Niveaux à surveiller: La tendance à court terme pour Nifty reste positive avec une action liée à la plage, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «L’émergence de la volatilité près de l’obstacle et la configuration graphique globale pourraient laisser entrevoir une possibilité de renversement mineur autour des niveaux 15400-15500 au cours des deux prochaines sessions. D’un autre côté, un mouvement décisif au-dessus de 15500 annulera probablement ce pari baissier. Le soutien immédiat est placé à 15250 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti.

Métiers FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont devenus des vendeurs nets jeudi, retirant 660 crores de roupies des marchés intérieurs. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, injectant 112 crores de roupies dans les actions nationales.

Résultats aujourd’hui: Mahindra & Mahindra, IPCA Laboratories, Max Healthcare Institute, Aditya Birla Fashion and Retail, Glenmark Pharmaceuticals, Central Bank of India, Indian Bank, Sumitomo Chemical, GMM Pfaudler, Hinduja Global Solutions et Ujjivan Financial Services sont quelques-unes des entreprises qui publient leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

