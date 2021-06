Sensex, Nifty pourraient refléter leurs pairs mondiaux jeudi; 6 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Les indices mondiaux étaient négatifs jeudi matin. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont fait une pause mercredi et ont clôturé dans le rouge, un jour après avoir atteint de nouveaux sommets historiques. À la cloche de clôture, S&P BSE Sensex était à 52 501 tandis que le NSE Nifty à 50 actions était à 15 767. Jeudi, avant la session d’expiration hebdomadaire, SGX Nifty s’échangeait à près de 100 points de moins, laissant présager un faible départ pour les actions nationales. Les indices mondiaux ont également été négatifs après la chute des indices de Wall Street après que la Fed américaine a signalé qu’elle augmenterait les taux en 2023. Les pairs asiatiques étaient sous pression pendant les premières heures de la négociation.

Résultat de la Fed américaine: La Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir les taux inchangés au sein de son Federal Open Market Committee. Cependant, la Fed a déclaré qu’elle prévoyait deux hausses de taux d’ici la fin de 2023. Le président de la Fed, Jerome Powell, a également déclaré que les responsables entameraient une discussion sur la réduction des achats d’obligations.

Veille mondiale : Wall Street n’a pas pris la décision de la Fed à la légère et a clôturé dans le rouge pour la deuxième journée consécutive. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0,77%, suivi d’une baisse de 0,54% du S&P 500 et d’un glissement de 0,24% du NASDAQ. Les pairs asiatiques ont été largement négatifs, à l’exception du Shanghai Composite et du KOSDAQ.

Approche technique : Nifty a formé une longue bougie négative après une configuration de type doji aux nouveaux sommets mardi, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Cela soulève à nouveau des inquiétudes quant à la durabilité des taureaux aux nouveaux sommets. Dans le même temps, le marché n’a pas montré de baisse décisive au-delà de la faiblesse d’un jour récemment », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Pour que Nifty atteigne 16 000, l’indice des 50 actions devra ouvrir fortement au-dessus de 15 830, selon Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. « Au cas où le marché ouvrirait plus bas et casserait le niveau de 15580/51850, alors les chances d’atteindre 15500/15430 (51600/51400) deviendraient brillantes. Comme la tendance majeure du marché est positive, notre conseil est d’ajouter des positions longues, si le marché tombait sur des supports majeurs à court terme », a-t-il déclaré.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales mercredi, retirant Rs 870 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des vendeurs nets, retirant Rs 874 crore.

Veille IPO : Les émissions publiques de Shyam Metalics et de Sona Comstar se sont clôturées hier. Shyam Metalics a été souscrite 121,43 fois par des investisseurs. L’introduction en bourse de Sona Comstar a été souscrite 2,28 fois, tous sauf les NII ayant sursouscrit leur part. L’introduction en bourse de KIMS a bien démarré le premier jour, les investisseurs particuliers ayant déjà sursouscrit leur part de l’émission et la souscription totale à 0,27 fois. Pendant ce temps, l’introduction en bourse de Dodla Dairy a été sursouscrite le premier jour, les investisseurs de détail offrant 2,73 fois leur quota. La souscription globale s’élevait à 1,40 fois à la fin du premier jour.

