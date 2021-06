Sensex, Nifty pourraient suivre les signaux mondiaux mardi; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

SGX Nifty était dans le rouge mardi matin. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont connu une première séance de bourse volatile de la semaine, mais ont réussi à clôturer la journée avec des gains. À la cloche de clôture d’hier, S&P BSE Sensex était en hausse de 76 points à 52 551 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a augmenté de 12,5 points pour terminer à 15 811. Mardi, les indices des pairs mondiaux étaient mitigés après la clôture des indices de Wall Street dans des directions distinctes. Les pairs asiatiques affichaient également des biais différents pendant les premières heures de négociation. SGX Nifty était dans le rouge. “L’orientation future des marchés intérieurs dépendrait de la mousson, de l’ouverture progressive de l’économie et du rythme de la vaccination à l’avenir”, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Indices globaux: À Wall Street, le NASDAQ, riche en technologies, a terminé en hausse de 0,74% tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,18%. Cependant, Dow Jones a clôturé dans le rouge. Parmi leurs pairs asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, KOSPI et KOSDAQ étaient négatifs. Les marchés japonais, Nikkei 225 et TOPIX étaient en hausse dans le vert.

Prise de vue technique: Lundi, l’indice Nifty a formé une petite bougie positive aux nouveaux sommets avec une longue ombre inférieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Techniquement, cette action du marché signale une formation de modèle de bougie de type pendu. Normalement, la formation d’un pendu après un mouvement ascendant raisonnable ou aux sommets pourrait agir comme un modèle de renversement supérieur, après la confirmation », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Le Nifty 50 a clôturé au-dessus de 15 800 après avoir glissé jusqu’à 15 606 au cours de la journée. Désormais, si l’indice se maintient au-dessus de 15 850, il ne serait pas difficile pour le marché de conquérir les niveaux de 16 000/16050, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. « L’achat est conseillé si le marché tombe à 15700/15720 niveaux. Le Bank-Nifty a formé un Dragonfly Doji, qui est haussier pour le secteur et pour le marché », a-t-il déclaré.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales lundi, retirant Rs 503 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, pompant Rs 503 crore.

Inflation inquiétude: L’inflation a atteint de nouveaux sommets en mai alors que les prix ont continué à monter en flèche. L’inflation des prix de gros (WPI) s’est établie à 12,94 % en mai, tandis que l’IPC ou l’inflation de détail était à son plus haut niveau en six mois à 6,30 %. La hausse de l’inflation pourrait constituer un risque pour les marchés boursiers si elle reste élevée.

