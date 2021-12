Sensex, Nifty pourrait ne pas refléter les retours stellaires de cette année en 2022; attention à Omicron, inflation | ENTREVUE

L’histoire de la croissance économique de l’Inde reste intacte à l’approche de 2022, cependant, Dalal Street pourrait ne pas répéter son rallye stellaire au cours de la nouvelle année.

L’histoire de la croissance économique de l’Inde reste intacte à l’approche de 2022, cependant, Dalal Street pourrait ne pas répéter son rallye stellaire au cours de la nouvelle année, a déclaré Nikhil Kamath, co-fondateur, True Beacon et Zerodha, dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Nikhil Kamath a en outre déclaré qu’au cours de la nouvelle année, les investisseurs devraient garder un œil sur la variante Omicron de Covid-19 en tant que menace potentielle pour les marchés intérieurs ainsi que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt par la Reserve Bank of India. Voici les extraits édités.

1. Au cours du dernier mois de 202, les marchés intérieurs ont corrigé de près de 11% par rapport aux plus hauts historiques, avant de récupérer quelques pertes, que pensez-vous que l’année prochaine réserve aux actions ?

Structurellement, l’histoire de l’économie indienne est encore intacte. En ce qui concerne les marchés boursiers, cependant, je ne pense pas que nous assisterons à une répétition du rallye à l’échelle du marché que nous avons vu en 2021. Je pense que les investisseurs doivent être très sélectifs quant aux actions qu’ils choisissent. Il y aura toujours des opportunités, mais les investisseurs doivent faire leurs devoirs pour voir où se trouvent ces opportunités, d’autant plus que le marché semble surévalué. Il existe toujours un risque de ralentissement à cause de l’Omicron, mais le problème avec les marchés, c’est qu’ils ont montré comment il peut se redresser même pendant une pandémie, nous devrons donc voir comment les choses se déroulent.

2. Nous avons vu plusieurs introductions en bourse cette année, pensez-vous que la ruée vers les introductions en bourse se poursuivra en 2022 ?

2021 a été une année favorable pour les introductions en bourse avec de nombreuses entreprises du nouvel âge qui se tournent vers Dalal Street pour lever des capitaux. Il y a eu beaucoup de discussions sur les valorisations, et je pense toujours que les marchés, en particulier ceux qui entourent les entreprises new-age, sont surchauffés. La prime que vous payez pour ces entreprises devrait justifier les perspectives de croissance à long terme.

La liquidité que les marchés boursiers ont connue cette année est sans précédent. C’est devenu une avenue naturelle pour les investisseurs puisque les taux d’intérêt ne suivent même pas le rythme de l’inflation. De plus, 2021 a vu beaucoup d’optimisme entourant le marché malgré la pandémie; Il faut généralement un peu de pessimisme pour contrebalancer l’euphorie dont nous avons été témoins. Covid, les taux d’intérêt et le sentiment du marché ont tous un rôle à jouer dans la façon dont les introductions en bourse seront considérées en 2022.

3. Les crypto-monnaies ont gagné du terrain et nous nous attendons à voir une sorte de réglementation arriver sur ce front. Pensez-vous que Cryptos en tant que classe d’actifs continuera à gagner du terrain ?

Personnellement, je vois beaucoup d’activités dans cet espace purement basées sur la «peur de rater quelque chose». La blockchain en tant que technologie a une grande portée concernant la façon dont les transactions sont traitées et enregistrées. Mais les crypto-monnaies doivent être réglementées, surtout compte tenu de la volatilité de cette classe d’actifs. Bien que je ne voie aucun intérêt à l’interdire, le gouvernement doit s’assurer que le marché de la cryptographie est intelligemment réglementé et que les investisseurs innocents ne se brûlent pas les mains en essayant de gagner de l’argent rapidement. Dans plusieurs pays, la RBI envisage également d’introduire une monnaie numérique de la banque centrale. De plus, le projet de loi indien sur la crypto-monnaie jouera également un rôle essentiel dans la formation de l’espace crypto en Inde.

4. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes investisseurs qui ont vu leur premier marché grave chuter récemment, alors qu’ils se dirigent vers 2022

Les marchés financiers sont cycliques par nature, comme ils l’ont toujours été. Il est temps d’être prudent aujourd’hui pour faire preuve d’un peu de prudence et mettre en place une certaine diversification. Diversifier à travers différentes classes d’actifs. Et jusqu’à ce que vous ayez la bande passante/l’envie d’investir par vous-même, il serait plus logique d’investir via des fonds gérés.

Pour les jeunes investisseurs – vous avez l’âge de votre côté, vous êtes donc autorisé à avoir un plus grand appétit pour le risque. Vous pouvez investir davantage dans des actions que dans des produits à revenu fixe. Et si vous investissez dans des produits à revenu fixe, assurez-vous de maximiser les PPF/EPF, etc. Enfin, ne laissez pas le FOMO guider vos décisions d’investissement – faites toujours vos propres recherches.

5. Selon vous, quels seront les moteurs des marchés boursiers en 2022 ?

Omicron est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. La façon dont les gouvernements décideront de gérer la situation jettera également son ombre sur le marché. Pour l’instant, il semble que le virus ne soit pas aussi mortel, mais il se propage plus rapidement, donc je pense que les restrictions et les précautions prises par les gouvernements auront également un impact sur le marché. Espérons qu’en 2022, nous verrons le début de la fin de cette pandémie.

Un autre facteur dont nous devons tenir compte est l’inflation. Nous avons vu les prix des matières premières baisser, c’est donc un peu un soulagement, mais nous devons également être vigilants face aux pressions inflationnistes mondiales et à leur impact sur notre économie. Nous pourrions voir une certaine correction sur les marchés si les taux d’intérêt augmentent. Et une certaine inflation peut être attendue, mais cela pourrait être une source de préoccupation si elle commence à augmenter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.