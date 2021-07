Sensex, Nifty rebondiront-ils ou les ours domineront-ils ? 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

L’offre publique initiale de Glenmark Life Sciences a été sursouscrite dès le premier jour. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont chuté mardi alors que les ours prenaient le contrôle et forçaient Dalal Street à baisser. Le S&P BSE Sensex a perdu 273 points ou 0,52% pour clôturer à 52 578 tandis que le NSE Nifty 50 était en baisse de 78 points ou 0,49%, terminant la journée à 15 746. Une liquidation des actions asiatiques et un mauvais début de saison des bénéfices pour les sociétés pharmaceutiques ont agi comme catalyseurs de la faiblesse. Nifty Pharma a terminé en baisse de 4,33%. Mercredi matin, SGX Nifty était en hausse avec des gains, faisant allusion à une accumulation positive avant la cloche d’ouverture. Les indices des pairs mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures des échanges.

Veille mondiale : Wall Street a clôturé avec des pertes mardi, tirées par le NASDAQ à forte technicité, en baisse de 1,21%. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,47% et le Dow Jones a glissé de 0,24%. Les grandes actions technologiques ainsi que les actions technologiques chinoises ont été parmi les freins. Parmi leurs pairs asiatiques, TOPIX et Nikkei 225 étaient en baisse avec des pertes, mais KOSPI et KOSDAQ progressaient.

Approche technique : Nifty 50 continue de rester dans la fourchette. “Une longue bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre inférieure mineure. Cela signale la poursuite de la faiblesse du marché avec une action limitée à la fourchette », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Il a ajouté que Nifty a glissé pendant un maximum de 3 à 4 séances de négociation au cours des derniers mois et que, par conséquent, les chances d’un rebond haussier décent peuvent être attendues au cours des 1 à 2 prochaines séances.

Niveaux à surveiller: “Le marché n’a pas dépassé le niveau de 15900 pour le troisième jour consécutif, ce qui a déclenché une liquidation haussière en dessous du niveau de 15750”, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. “La nuance du marché devrait être limitée à une fourchette alors que nous nous approchons des supports de la limite inférieure (15650/15600). Du côté supérieur, 15810 et 15900 seraient des niveaux de résistance », a-t-il ajouté.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont retiré 1459 crore de Rs des marchés intérieurs hier. Les FII sont des vendeurs nets depuis neuf jours consécutifs maintenant. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets mardi, pompant Rs 729 crore.

Veille IPO: L’offre publique initiale de Glenmark Life Sciences a été sursouscrite le premier jour de la fenêtre de souscription, les investisseurs particuliers ayant mené la charge. Au final, l’émission a été souscrite 2,78 fois. Glenmark Life Sciences sera rejoint par l’introduction en bourse de Rolex Rings aujourd’hui. La société a levé 219 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant l’introduction en bourse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.