Sensex, Nifty rebondissent pour finir avec des gains; les taureaux se préparent-ils pour un retour?

Les marchés boursiers ont clôturé avec des gains jeudi, revenant en force après avoir ouvert avec des pertes. Le S&P BSE Sensex a clôturé 374 points de plus à 48 080 tandis que le NSE Nifty de 50 actions a terminé à 14 406. Les actions bancaires sont revenues des plus bas avec ICICI Bank gagnant 3,6% pour finir en tant que premier gagnant du Sensex. Il a été suivi par HDFC, Bajaj Auto et HDFC Bank. Titan, Hindustan Unilever et Asian Paints ont été les meilleurs. La volatilité a légèrement augmenté et clôturé au-dessus de 23 niveaux. Bank Nifty a été le premier gagnant sectoriel.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Au milieu des cas croissants de covid-19, le marché intérieur s’est remis de ses premières pertes, soutenu par des signaux positifs des marchés mondiaux. Le marché a traversé une phase de correction suite à l’augmentation des cas de covid, malgré l’optimisme dû aux campagnes de vaccination. Bien que les résultats des bénéfices devraient connaître des mouvements spécifiques aux actions dans les prochains jours, un mouvement plus large du marché dépendra de la baisse des cas de covid. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«Dans une session volatile, les marchés ont terminé sur une note positive jeudi, malgré que le pays enregistre son pic de covid quotidien le plus élevé, les investisseurs se concentrant sur une large base du programme de vaccination. Dans le commerce d’aujourd’hui, la volonté d’acier affichée par Steel Stocks a encore une fois été le point culminant. »

Mohit Nigam, responsable, PMS et conseil, Hem Securities –

«Le marché est resté volatil aujourd’hui oscillant entre le rouge et le vert; le secteur financier a connu une certaine reprise aujourd’hui, ce qui a conduit les marchés à clôturer d’un demi pour cent plus haut. Cependant, il y a moins de stabilité et la résilience du marché est à nouveau testée autour de 14 200 niveaux autour desquels il rebondit régulièrement. En l’absence d’une nouvelle évolution positive, nous pourrions ne pas connaître une dynamique haussière pour le moment et la volatilité persistera. 14200 à la baisse reste un support clé. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Les marchés n’ont pas réussi à franchir le plus bas d’aujourd’hui de 14130 et ont augmenté pour clôturer au-dessus de 14400. À moins que nous ne cassions le plus bas d’aujourd’hui et ne le maintenions en dessous pendant quelques heures, les marchés n’entreront pas dans une phase baissière. S’il réussit à briser les creux, nous devrions être en mesure de descendre à 13800. La hausse est plafonnée à 14550. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Le modèle de la journée est un modèle de perçage haussier et le modèle de la journée a été précédé d’un marteau haussier lundi. Il s’agit d’une évolution haussière car les acheteurs se sont rassemblés dans une zone de support très importante. Le 14300-14250 est le support pour le Nifty et le Nifty a cassé en dessous de cela et le marché s’est redressé et s’est refermé au-dessus de cette zone de support. Si Nifty se déplace au-dessus de la résistance à 14550-14560, attendez-vous à ce qu’elle augmente vers la semaine prochaine, ce sera la semaine d’expiration pour le mois d’avril et dans les 2-3 prochaines sessions, nous pouvons nous attendre à ce que Nifty atteigne 14650-14680. Si Nifty passe au-delà de 14700, attendez-vous à plus d’avantages vers 14900. Le support de Nifty est à 14200 et les probabilités favorisent la montée de Nifty à 14680 et au-delà dans la semaine d’expiration. »

