Sensex, Nifty rebondit des plus bas pour finir à plat; voici ce que les experts font du commerce d’aujourd’hui

Les indices de référence nationaux ont rebondi depuis les creux intra-journaliers dans la dernière heure des échanges mercredi pour clôturer à plat. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont rebondi depuis les creux intra-journaliers dans la dernière heure des échanges mercredi pour clôturer à plat. Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 28 points à 54 526 points tandis que le NSE Nifty 50 a terminé en hausse de 2 points à 16 282. Tata Steel a clôturé en hausse de 3,8% en tant que premier gagnant de Sensex, suivi de NTPC, Power Grid et Reliance Industries. À l’autre bout du tableau, Kotak Mahindra Bank a perdu 1,9% en tant que pire performance Sensex de la journée, suivie de Bajaj Auto, Sun Pharma et Nestlé India. Bank Nifty n’a pas réussi à refléter la hausse et a clôturé en baisse de 0,63% mercredi. Les marchés plus larges étaient largement dans le rouge, à l’exception de l’indice Nifty Midcap 50 qui a clôturé en hausse de 0,26%.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities-

“L’indice de référence Nifty a été témoin d’une vente technique pour glisser sous le niveau de 16300. Au cours des quatre dernières séances de bourse, l’indice se négocie dans une fourchette de niveaux de 16180-16350. La texture du graphique suggère que l’activité à fourchette étroite devrait se poursuivre dans un proche avenir. Pour les day traders, le niveau 16180 serait le niveau de support clé et le trading au-dessus du même niveau pourrait voir la formation de tendance haussière se poursuivre probablement jusqu’à 16350. Toute nouvelle hausse du marché pourrait porter l’indice à 16400-16425 niveaux. D’un autre côté, la tendance haussière serait vulnérable en dessous de 16180. »

S Hariharan, Responsable – Ventes, Emkay Global Financial Services –

«Après une période de 6 mois de surperformance constante des moyennes et petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations, cette semaine a vu une correction de la tendance, avec une forte détérioration de l’ampleur du marché. Les indices mid-cap et small-cap sont en baisse de 5-7% au cours des 3 dernières sessions. Une vague d’introductions en bourse en cours est une explication possible de la réallocation des fonds, tout comme le sentiment de risque de refroidissement des investisseurs étrangers. Les prix des matières premières ont commencé à se refroidir en réponse à un dollar plus fort et au ralentissement de l’activité industrielle en Chine – en conséquence, un positionnement long très solide sur les actions de métaux est ébranlé. »

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice astucieux s’est négocié dans une fourchette avec le support de 16 200 niveaux comme au cours des trois dernières séances de bourse ; nous avons assisté à une clôture au-dessus de la barre des 16200, ce qui agit comme un support immédiat pour le compteur. En outre, l’indice a indiqué un croisement positif entre l’EMA de 9 et 21 jours, ce qui soutient le mouvement haussier du compteur. Un indicateur de dynamique RSI et MACD montre une force positive sur le graphique journalier, ce qui indique un nouveau mouvement haussier. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance immédiate à 16 360 niveaux tandis que le support baissier est passé à 16 200 niveaux. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Les indices de référence ont clôturé sur une note plate dans un contexte de forte volatilité. Les moyennes et petites capitalisations se sont fortement redressées après la clarification par l’ESB de la nouvelle règle relative au « cadre de fourchettes de prix supplémentaires », cette nouvelle règle avait déclenché une vente massive des actions à petite et moyenne capitalisation aujourd’hui et hier. Des achats importants sont observés dans Nifty Metal (+3,14%) avec Tata Steel et JSW Steel comme les meilleurs gagnants dans Nifty 50 aujourd’hui. Nous pensons que cette nouvelle règle est limitée à quelques actions illiquides et qu’elle n’aurait pas d’impact négatif significatif sur l’ensemble du marché. Ces petites secousses font partie d’un marché haussier et cela peut nous donner une bonne occasion d’accumuler des actions de qualité dans les creux. Sur le plan technique, le support et la résistance immédiats de Nifty 50 sont respectivement de 16 100 et 16 400. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Après la poursuite des ventes sur des marchés plus larges et la faiblesse de leurs pairs asiatiques et américains, les indices indiens ont perdu leurs premiers gains, cependant, une reprise tardive a aidé le marché à clôturer la journée sur une note plate. Les mesures prises par l’ESB pour freiner les fluctuations excessives des prix des petites actions ont poussé à la vente des actions à petite et moyenne capitalisation, tandis qu’une clarté de l’ESB sur la limitation de ses restrictions aux actions cotées en cents a apporté un certain soulagement. Les secteurs traditionnels ont succombé à la prise de bénéfices tandis que les secteurs des métaux, de l’énergie et des infrastructures se négocient à contre-courant. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a ouvert une journée avec un écart mais incapable de se maintenir sur des sommets et a enregistré des bénéfices et, après une bonne session volatile, a réussi à clôturer à 16282, formant une sorte de motif de bougie sur le graphique journalier qui représente un renversement baissier. L’indice a franchi sa zone de consolidation étroite au début, mais encore une fois soutenu dans le même qui montre qu’un support solide est placé dans la zone 16200-16150 et si nous parvenons à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pourrions toucher la bande supérieure de la fourchette qui se situe à la zone 16350. “

