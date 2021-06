Sensex, Nifty regarde un début prudent; Cinq choses à savoir avant l’ouverture des marchés vendredi

Les chartistes disent que le Nifty est allé latéralement et que la fourchette se situe entre 15 400 et 15 900.

BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir sur une note prudente vendredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux n’étaient que de 7,50 points à 15 845 sur la bourse de Singapour. Les chartistes disent que le Nifty est allé latéralement et que la fourchette se situe entre 15 400 et 15 900. « À moins que nous ne dépassions l’un ou l’autre niveau, nous ne verrons pas de mouvement significatif. Alors que le biais est à la hausse et qu’il y a encore de la place pour que l’indice conquiert 16100, une approche d’achat en cas de baisse est recommandée », a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaires et analyste technique, Deen Dayal Investments.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés à la hausse vendredi matin, après les gains de la nuit à Wall Street. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de près d’un demi pour cent, tandis que l’indice Topix a gagné 0,5 pour cent. Le sud-coréen Kospi a ajouté 0,79%. A Wall Street, les indices Nasdaq et S&P 500 ont atteint des sommets historiques. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,04 %, le S&P 500 de 0,66 % et le Nasdaq Composite de 0,72 %.

Appelez, METTRE OI : L’intérêt ouvert maximal pour l’appel a été constaté à 15 800 grèves avec 86 565 contrats, suivis de 16 000 grèves avec 55 270 contrats. Le put OI maximum était de 15 500 strikes avec 52 424 contrats, puis de 15 700 strikes avec 52 020 contrats.

FII, DII métiers : Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions d’une valeur de Rs 2 890,94 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions à hauteur de Rs 1 138,76 crore sur une base nette sur le marché indien des actions.

Résultats du quatrième trimestre aujourd’hui : Un total de 192 sociétés cotées à l’ESB telles que Indraprastha Gas, JSW Energy, Hindustan Copper, Finolex Industries, Shree Renuka Sugars, PNC Infratech, Godfrey Phillips, Railtel Corporation of India, Barbeque Nation, Forbes & Company, Balmer Lawrie et Inox Winds, entre autres devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars.

Introduction en bourse de pesticides en Inde : L’émission publique de Rs 800 crore India Pesticides a été souscrite 3,79 fois par les investisseurs au deuxième jour du processus d’appel d’offres. L’émission comprend une nouvelle émission allant jusqu’à Rs 100 crore et une offre à vendre d’une valeur allant jusqu’à Rs 700 crore. L’introduction en bourse sera fermée pour souscription aujourd’hui

