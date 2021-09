Sensex, Nifty regarde un début prudent mercredi; les choses clés à savoir avant l’ouverture du marché

Les analystes disent que les indices mondiaux continueraient d’influencer le marché cette semaine alors que tous les yeux sont rivés sur les résultats du MPC de la BCE et de la Fed américaine. Image: Pixabay

Les contrats à terme Nifty se négociaient en hausse de 9,50 points à 17 571 sur la bourse de Singapour, suggérant un début prudent pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex a bondi de 514 points ou 0,88% pour terminer à 59 005 tandis que l’indice Nifty 50 a bondi de 165 points ou 0,95% pour clôturer à 17 562. Les actions asiatiques se négociaient de manière mitigée au début des échanges. Les analystes disent que les indices mondiaux continueraient d’influencer le marché cette semaine alors que tous les yeux sont rivés sur les résultats du MPC de la BCE et de la Fed américaine, où l’attente d’une poursuite de la position accommodante est élevée. “Sur le front intérieur, avec des cas actifs tombant à leur plus bas niveau en 6 mois, les sentiments continuent d’être soutenus alors que la reprise économique se poursuit. Cependant, avec des valorisations étirées, il y aurait des accès de volatilité par intermittence et les traders devraient donc naviguer avec prudence », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Veille mondiale : Les marchés boursiers chinois ont chuté de plus d’un pour cent après que les investisseurs sont revenus au commerce après deux jours de vacances. Alors que les bourses de Hong Kong et de Corée du Sud sont restées fermées mercredi pour les vacances. Le Nikkei du Japon est resté stable, tandis que l’indice Topix a baissé de 0,26%. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les actions américaines ont terminé presque à plat mardi. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,15% à 33 919,84, le S&P 500 a perdu 0,08% à 4 354,19 et le Nasdaq Composite a ajouté 0,22% à 14 746,40.

Métiers FII et DII : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 1 041,92 crores de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de 2 167,62 crores de Rs sur le marché indien des actions.

Puranik Builders dépose des documents d’introduction en bourse : Puranik Builders a déposé des documents préliminaires auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI pour lancer une offre publique initiale (IPO). L’émission comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 510 crore et une offre de vente (OFS) jusqu’à 9,45 lakh d’actions par le groupe de promoteurs de la société.

Niveaux astucieux à surveiller: Le marché semble s’être inversé de façon surprenante après une courte période de correction à la baisse. «Ce schéma indique la force de la dynamique haussière actuelle et l’émergence d’achats après une légère baisse. Le rebond haussier actuel par rapport au support initial de la moyenne mobile pourrait signaler la possibilité d’une hausse supplémentaire vers les niveaux de 17800 au cours des prochaines sessions. Le support immédiat est placé à 17425 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Septembre est marqué par de fortes entrées de FPI : Au cours de l’exercice en cours, septembre a enregistré le montant le plus élevé d’investissements de portefeuille étrangers jusqu’à présent, mais les entrées de dette sont restées faibles par rapport aux actions. Selon les données du NSDL, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont investi 13 163 crores de roupies en actions et 5 423 crores de roupies en dettes jusqu’au 21 septembre.

Que disent les graphiques : Selon les graphiques quotidiens, les principaux niveaux de support pour le Nifty sont placés à 17 370, suivis de 17 320. « Si l’indice monte, les principaux niveaux de résistance à surveiller sont 17615 et 17 720. L’indice a violé le support à court terme de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à cinq jours, mais maintient toujours son niveau au-dessus des supports EMA de 15 et 21 jours. Des supports solides sont placés dans la zone 17320-17275. Toute baisse à ces niveaux sera une opportunité d’achat. Une fourchette de négociation globale se situe entre 17300 et 17800 zones. Sur le graphique horaire, l’indice Nifty a donné lieu à une rupture de la formation de canaux en baisse et à un croisement positif entre le stochastique et le RSI, ce qui soutient la tendance à la hausse », a déclaré à Financial Express Online Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities.

