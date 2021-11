Sensex, Nifty regarde un début prudent; Résultats du deuxième trimestre, prix du pétrole, indices mondiaux pour donner le ton au marché

Les investisseurs surveilleront les indices comme la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine prévue pour les 2 et 3 novembre

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mardi avec prudence. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 18 009, en hausse de 12 points sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, l’indice des 30 actions a bondi de plus de 800 points pour terminer au-dessus du niveau crucial de 60 000. Le Nifty 50 a gagné 258 points pour clôturer à 17 929,65. Bank Nifty a gagné 648,15 points ou 1,66% pour clôturer à 39 763,75. Les investisseurs surveilleront les indices comme la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine prévue pour les 2 et 3 novembre et les flux d’investisseurs étrangers. De plus, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain, les bénéfices du deuxième trimestre et d’autres indices mondiaux détermineront la direction du marché.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée au début de la séance de mardi. L’indice Hang Seng de Hong Kong a dominé les gains parmi les principaux marchés de la région, en hausse de 1,74 %. Le sud-coréen Kospi a bondi de 1,54%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé à des sommets de clôture record. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 94,28 points, ou 0,26 %, à 35 913,84, le S&P 500 a gagné 8,29 points, ou 0,18 %, à 4 613,67 et le Nasdaq Composite a ajouté 97,53 points, ou 0,63 %, à 15 595,92.

Vue technique astucieuse : Nifty s’est rapidement remis des niveaux de support de 17650-74600 maintenus intelligemment au-dessus du niveau de 17900 et a formé une forte bougie haussière sur le graphique journalier, a déclaré un analyste. « Maintenant, à la baisse, 17550-17600 est devenu un bon support. La structure globale montre que la fourchette à court terme de Nifty est devenue plus étroite et qu’elle devrait maintenant se négocier dans la fourchette de 17850-18250 au cours des prochaines sessions », a déclaré à Financial Express Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities.

Données FII, DII : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 202,13 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 116,01 crore sur le marché boursier indien.

Stocks sous interdiction F&O : Deux actions, Punjab National Bank et Escorts, font l’objet d’une interdiction F&O pour le 2 novembre. Si l’intérêt ouvert d’une action dépasse 95% du MWPL (limites de positions à l’échelle du marché), tous les contrats F&O de cette action entrent dans une période d’interdiction.

Bénéfices T2 : Bharti Airtel, HPCL, Sun Pharmaceutical Industries, Bank of India, Godrej Properties, Union Bank of India, Dabur India, Easy Trip Planners, Jindal Steel & Power, Jyothy Labs, Laxmi Organic Industries, Minda Corporation, MTAR Technologies, PNB Housing Finance, Prince Pipes and Fittings, Radico Khaitan, Stove Kraft, Trent et Unichem Laboratories publieront leurs résultats du trimestre de septembre le 2 novembre.

