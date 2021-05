Sensex, Nifty regardent l’ouverture négative; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Les chartistes estiment que la tendance est positive pour Nifty. (Image: REUTERS)

Les marchés intérieurs ont continué de progresser lundi, prolongeant le rallye à quatre jours maintenant. S&P BSE Sensex se situe maintenant à 49 502 tandis que Nifty 50 est à 14 942. Les indices ont continué d’évoluer dans une large fourchette depuis des semaines. Les analystes techniques estiment que seul un mouvement au-dessus de 15 000 – 15 100 obligerait Dalal Street à réclamer de nouveaux sommets. Mardi matin, SGX Nifty a perdu 200 points, laissant entrevoir un départ négatif pour les marchés boursiers nationaux. Les indices mondiaux faisaient également allusion à un début négatif après la fermeture de Wall Street dans le rouge lundi.

Veille mondiale: Les indices boursiers de Wall Street ont terminé lundi en territoire négatif. Le NASDAQ a chuté de 2,55% tandis que le S&P 500 était en baisse de 1,04% et Dow Jones a clôturé en baisse de 0,10%. Parmi les pairs asiatiques, Nikkei 225 a chuté de 2,5%, Hang Seng a baissé de 2%, suivi de TOPIX, KOSPI, KOSDAQ et Shanghai Composite.

Prise technique: Les chartistes estiment que la tendance est positive pour Nifty. “Nifty ne montrant aucune inversion immédiate vers le bas par rapport à la résistance au-dessus de la clé lundi est une indication positive et cela pourrait signaler la possibilité d’une cassure à la hausse décisive de la résistance ainsi que du mouvement de plage latéral”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique. , HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Nifty a maintenu sa position au-dessus de la barre des 14 700. “Le Nifty devrait se diriger vers 15200-15250 avec un support solide à 14700”, a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique chez Deen Dayal Investments. Pendant ce temps, Nagaraj Shetti pense que 15 100 constituent un obstacle pour l’indice, mais si Nifty dépasse lesdits niveaux, 15 700 pourraient être en vue.

Métiers FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales lundi, injectant 583 crores de roupies. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets, retirant 476 crores de roupies. Au cours de la semaine précédente, les FII étaient des vendeurs nets lors de quatre séances de négociation sur cinq.

Résultats aujourd’hui: Godrej Consumer Products, Siemens, Aarti Industries, Linde India, BASF India, KEC Internation, Firstsource Solutions, Granules India, Neuland Labs, Alembic, Dishman Carbogen et Matrimony.com sont quelques-unes des entreprises qui publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

