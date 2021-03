Sensex, Nifty reprendra-t-il la marche à la hausse? 5 choses à savoir avant d’ouvrir Bell aujourd’hui

L’introduction en bourse d’Anupam Rasayan se termine aujourd’hui. L’émission a été souscrite 3,64 fois par les investisseurs jusqu’à présent. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers semblaient avoir été en proie à la baisse lundi, mais ont organisé une forte reprise par rapport aux creux. Le S&P BSE Sensex a clôturé à 50 397 points tandis que le Nifty 50 a terminé juste en dessous de 15 000 niveaux. «Le marché s’est à nouveau fortement redressé. Le marché n’est pas prêt à abandonner facilement. La tendance haussière de 14745/49800 s’est arrêtée directement à 14950/50500 et la Bank Nifty s’est améliorée de 800 points à partir du bas », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Mardi matin, SGX Nifty s’échangeait 70 points de plus, laissant entrevoir un début d’écart.

Veille mondiale: Les marchés boursiers aux États-Unis ont clôturé avec des gains lundi. Le NASDAQ a fait un zoom de 1% tandis que le S&P 500 et Down Jones ont suivi. Les marchés asiatiques suivaient les gains et progressaient à la hausse. Shanghai Composite, Hang Seng, KOSPI, KOSDAQ, TOPIX et Nikkei 225 progressaient tous avec des gains.

Prise technique: Les indices se sont déplacés pour récupérer certaines pertes pendant les dernières heures du commerce d’hier, laissant entendre que les baissiers pourraient ne pas être entièrement sous contrôle. «Techniquement, l’indice de référence a testé la ligne horizontale et les moyennes mobiles simples sur 50 jours et s’est retiré de là, ce qui indique une zone de soutien immédiat à court terme. De plus, sur un graphique horaire, l’indice s’est inversé par rapport à la formation de la bande de Lower Bollinger, ce qui suggère un renversement du compteur », a déclaré Sumeet Bagadia, directeur exécutif de Choice Broking.

Support et résistance: À la baisse, la gamme 14.800-14.750 servirait de support pour Nifty et 49.800-50.000 serait le support pour Sensex, selon Shrikant Chouhan. Pendant ce temps, Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities, a déclaré que 14750 serait un soutien immédiat et fort pour Nifty.

Montre IPO: L’introduction en bourse d’Anupam Rasayan se termine aujourd’hui. L’émission a été souscrite 3,64 fois par les investisseurs jusqu’à présent. Les NII et les investisseurs particuliers ont sursouscrit. Les deux autres introductions en bourse, Craftsman Automation et Laxmi Organic Industries, entreront aujourd’hui dans la deuxième journée de souscription. Alors que le premier a été souscrit 0,55 fois, le second a été sursouscrit le premier jour lui-même.

Activité FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers étaient à nouveau des vendeurs nets de marchés boursiers nationaux, retirant 1 101 crore de roupies lundi. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont suivi les FII en vendant Rs 749 crore de titres.