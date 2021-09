Sensex, Nifty ride à des sommets à vie, vérifiez la stratégie d’investissement ; savoir créer de la richesse à long terme

Les investisseurs qui ont les moyens de rechercher et de sélectionner des actions devraient commencer le SIP directement dans certaines actions à moyenne et petite capitalisation à plus long terme

Même si le marché boursier indien atteint des niveaux record, quelques événements peuvent nuire aux sentiments à court terme sur D-St, a déclaré Devarsh Vakil, directeur adjoint de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities. Dans une interview avec Surbhi Jain de Financial Express Online, Devarsh Vakil a conseillé aux investisseurs, qui cherchent à générer de la richesse à long terme, de conserver un plan d’investissement systématique (SIP), car le pouvoir de la capitalisation commence à fonctionner lorsque les investisseurs restent investis à long terme. Pour les investisseurs de détail, Vakil a suggéré de s’en tenir aux plans d’allocation d’actifs. Voici les extraits édités.

1. Que pensez-vous de l’actuel rallye Sensex, Nifty ? Quelles sont vos attentes du marché à court terme ?

Nous sommes prudents sur les marchés à court terme d’un point de vue tactique. Les craintes de défaillance de la dette immobilière de la Chine ainsi que l’annonce du tapering par le FOMC américain nous rendent circonspects sur les marchés. Ces événements peuvent blesser les sentiments à court terme dans la rue Dalal.

2. Comment expliquez-vous l’évolution actuelle des prix de l’or/de l’argent ?

Le dollar s’est renforcé ces derniers temps suite à l’annonce de bonnes données économiques américaines telles que les ventes au détail et la baisse des inscriptions au chômage. Les prix des lingots devraient rester faibles alors que le billet vert se renforce à court terme.

3. Quelle est votre cible Sensex et Nifty à court et à long terme ?

Nous ne prévoyons pas de niveaux d’indices agrégés à plus long terme. Nous suivons une approche ascendante – où nous analysons les entreprises individuelles et prévoyons leurs finances au cours des 2 prochaines années. Nous évaluons les perspectives des entreprises individuelles et déterminons leur aptitude à investir sur une période de quelques trimestres à quelques années. Nous analysons l’indice uniquement du point de vue du trading et éliminons les opportunités de trading de momentum pour nos clients qui souhaitent trader des produits dérivés.

4. Quelle devrait être la stratégie d’investissement des investisseurs particuliers à l’heure actuelle ?

De nombreux investisseurs particuliers qui ont récemment commencé à investir seuls dans des actions n’ont pas connu la volatilité du marché. Les marchés ne montent pas en ligne droite et ils doivent être conscients des possibilités de correction du marché. Il est conseillé de créer de la poudre sèche qui pourra être mise à profit en raison des corrections des marchés actions. Les investisseurs de détail doivent s’en tenir à leurs plans d’allocation d’actifs. Si la part des actions a gonflé plus que ce que le plan prévoyait, ils devraient déplacer une partie du capital vers les actifs à revenu fixe.

5. Les investisseurs devraient-ils se tourner vers des moyennes et petites capitalisations sélectionnées pour les cinq prochaines années

Les plans d’investissement systématiques sont idéaux pour la création de richesse à long terme. Le pouvoir de la capitalisation commence à jouer en votre faveur lorsque vous choisissez le bon instrument et que vous restez investi à long terme. Les investisseurs qui ont les moyens de rechercher et de sélectionner des actions devraient commencer le SIP directement dans certaines actions à moyenne et petite capitalisation à plus long terme. Si vous êtes nouveau dans le monde de l’investissement, il est conseillé de sélectionner quelques fonds standard et de faire du SIP à plus long terme. N’investissez que le montant qui n’est pas nécessaire pour les prochaines années.

