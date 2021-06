Sensex, Nifty se dirige vers une correction saine; deux actions à éviter avant la prochaine étape

Chaque fois que les marchés boursiers nationaux se dirigent vers une correction importante, elle est généralement déclenchée par quelques groupes ou entreprises qui annoncent de mauvaises nouvelles. (Photo : REUTERS)

Par Vishal Wagh

Chaque fois que les marchés boursiers nationaux se dirigent vers une correction importante, elle est généralement déclenchée par quelques groupes ou entreprises qui annoncent de mauvaises nouvelles. En 2000, ce sont les entreprises des technologies de l’information (TI). En 2007, il a été lancé avec Reliance Petrochemicals et Reliance Natural Resources en décembre ; le marché a culminé début 2008. En 2015, c’était le groupe Amtek. En 2018-2019, il s’agissait des logements DHFL, IL&FS et Indiabulls. Cette fois, il semble que ce soit le groupe Adani ; Cependant, beaucoup de choses ne sont pas claires car Adani est un groupe très fort par rapport à tous les cas précédents.

Nous pouvons voir plusieurs autres entreprises, qui se sont ralliées trois à cinq fois au cours des six derniers mois, passer sous le scanner maintenant. Sinon, le marché continuera à se déplacer vers le nord. Le marché est actuellement confronté à de multiples flux d’informations, qu’il s’agisse de la saga de la société du groupe Adani ou du résultat de la réunion de la FED, ou des attentes de la mousson et enfin et surtout de la nouvelle variante de covid-19.

Perspectives astucieuses

Nifty a donné une cassure de canal à 15 050 niveaux et l’objectif haussier attendu de 15 850 à 15 950 a été atteint. Au cours de la semaine, Nifty a créé une sorte de modèle d’étoile du soir avec des ventes de suivi raisonnables. Au milieu de la panique, Nifty a presque atteint le précédent record de 15 431. Ces données indiquent que le sommet à court terme est en place.

Normalement, le prix a tendance à vérifier la dernière cassure qui se situe à 15 050 niveaux. La stratégie à adopter est de vendre à la hausse avec un stop au-dessus de 15 950 niveaux.

Perspectives de la Banque Nifty

En ce qui concerne Bank Nifty, les marchés ont connu une très forte sous-performance du secteur bancaire. Cependant, les banques PSU ont montré une bonne force et une correction saine, c’est un domaine à surveiller. L’espace bancaire privé est sûrement resté une déception et de nombreuses banques comme Bandhan Bank, RBL, AU Small Finance Bank, HDFC Bank et Kotak Bank n’ont pas réussi à retrouver l’élan observé plus tôt entre février et avril de cette année.

Techniquement parlant, Bank Nifty a corrigé plus de 20% lors de la dernière correction et n’a pas réussi à atteindre un nouveau sommet lors du récent rallye. Dans le même temps, il est revenu autour de 74,60% et a recommencé à perdre du terrain. Le fort soutien pour la Bank Nifty est d’environ 32 000 niveaux. Du côté supérieur, 35 600-35 800 est la zone de résistance.

Nifty Midcap et Nifty Small Caps

Les indices Nifty midcaps et Nifty small-cap surperforment les principaux indices depuis avril 2020, ce qui indique que le rallye est généralisé et que les écarts de valeur entre les moyennes ou petites capitalisations et les grandes capitalisations ont plus ou moins été comblés et le marché est maintenant prêt pour une correction saine sur une base plus large. Les deux indices montrent la fatigue sur les graphiques.

USDINR

Même le graphique hebdomadaire de l’USDINR montre la force s’il se maintient au-dessus de 73,60, il retestera probablement la zone 75-76 dans les prochaines semaines. Il y a une cassure triangulaire qui doit s’enregistrer à l’arrière. ainsi, l’USDINR est prêt pour une forte appréciation de 2-3%.

Huile brute

Le brut est prêt pour une grosse poussée au-dessus de 70 $. Maintenant, la résistance sera vue autour de 108 niveaux. C’est encore une nouvelle très négative pour l’Inde.

TATA STEEL : VENDRE

CMP : Rs 1,142 | Objectif Rs 1 060 | Stop loss Rs 1 186

Tata Steel avait donné une forte baisse en mai des niveaux de 1246 à 1072 niveaux. Ensuite, 20 EMA jouent le rôle de support et Tata Steel a retracé 50% de la vente totale. Au niveau de 1180-1186, il a créé un doji et une indication de bougie de rejet pour les taureaux au-dessus. Les ventes massives ont indiqué qu’il y aura une nouvelle baisse des actions et qu’un plus bas de 1072 sera testé. Les objectifs théoriques pour les scripts sont maintenant de 1012. L’EMA 50 est à 1046 et la pente est à la hausse afin qu’elle puisse devenir un support.

BANQUE ICICI : VENDRE

CMP: Rs 640 |Cible Rs 584 |Stop loss Rs 667

ICICI Bank a atteint un sommet de 679,40 en février et a testé les plus bas de Rs 531,50 en mai. Les prix ont réussi à retracer 88,20% et ont atteint un sommet inférieur à Rs 665. Au cours de la dernière session, il s’est à nouveau vendu et a repris une tendance baissière. La prochaine cible probable est Rs 584. 200 EMA est à Rs 548. Slop est haussier, il fonctionnera donc comme un support majeur à la baisse.

(Vishal Wagh est le responsable de la recherche de Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

