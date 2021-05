Sensex, Nifty se prépare à franchir des sommets sans précédent; Les graphiques signalent un soutien pour ces actions

L’accent doit être mis sur les actions de l’automobile, de la pharmacie et de la finance avec une vision à court terme. (Image: .)

Par Shrikant Chouhan

À l’échelle mondiale, les marchés boursiers se stabilisent alors que les responsables de la Réserve fédérale tentent d’apaiser les inquiétudes concernant l’inflation. Le rendement des obligations à 10 ans aux États-Unis se refroidit par rapport aux sommets de 1,69 et se situe actuellement à 1,59. Il a provoqué une faiblesse de l’indice du dollar, qui se situe confortablement en dessous du support psychologique à 90. Il est positif pour les marchés émergents car il augmente les entrées et il en va de même dans la performance des marchés asiatiques.

Nouvelles connexes

HDFC, Burger King, BPCL, Computer Age Management Services, DHFL, Pfizer en bref aujourd’hui Share Market LIVE: Sensex renonce à ses gains, négocie à plat, Nifty approche les 15 200; ICICI Bank, HDFC Bank parmi les retardataires Sensex termine à plat, Nifty Bank baisse de 1%; Nifty peut se diriger vers 15,600, s’il traverse 15,300

Mardi, encore une fois l’ouverture de l’écart à la hausse n’a pas réussi à stimuler les sentiments du marché et s’est finalement clôturée avec des gains nominaux malgré de fortes indications au niveau mondial. Cela signifie que la pression d’expiration est plus élevée sur le marché. La technologie et les valeurs FMCG sont les points forts du marché ce mardi, sinon le marché se serait fermé en territoire négatif.

Le Nifty / Sensex a atteint un creux plus élevé à 15163/50474 et a fortement rebondi pour clôturer au-dessus de la clôture de la veille. Il semble que le marché se prépare à franchir le plus haut niveau de tous les temps, qui est à 15431/51500. La tendance de base du marché est haussière et notre stratégie devrait être d’acheter sur des creux ou sur des supports majeurs. L’achat est conseillé entre les niveaux 15200/15100 avec un stop loss final à 15050 niveaux. Du côté supérieur, 15330/51150 et 15430/51500 seraient des obstacles majeurs. Le Bank-Nifty se maintient confortablement au-dessus du niveau crucial de 34200 qui pousserait l’indice vers 36500 dans les prochaines semaines.

Nous devons nous concentrer sur les actions de l’automobile, de la pharmacie et de la finance avec une vision à court terme.

Actions à acheter

LTI: ACHETER, CMP 3707.5

CIBLE 3890, SL 3630

Après la formation du double sommet autour de 4450, l’action a connu une forte pression à la vente et s’est corrigée sans aucun support significatif, mais à l’échelle hebdomadaire, un modèle de chandelier Spinning Bottom est un signal évident pour l’activité de retournement haussier dans un proche avenir.

LUPIN: ACHETER, CMP 1211.05

CIBLE 1270, SL 1180

Après la forte cassure des niveaux de 1100 avec un volume énorme, l’action se négocie dans un mouvement lié à la fourchette bien au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme en conséquence de la formation d’un modèle de graphique en drapeau sur l’échelle quotidienne laisse entendre que le haussier élan à reprendre dans les prochaines sessions.

MCDOWELL: ACHETER, CMP 588.3

CIBLE 620, SL 575

La formation du graphique Higher High et Higher Low est visible dans le récent mouvement haussier du compteur, en outre, la hausse de l’activité de volume au cours des derniers jours indique un mouvement haussier supplémentaire pour se poursuivre avec une bonne force à l’horizon à venir.

BRITANNIA: ACHETER, CMP 3439.5

CIBLE 3610, SL 3370

Après un mouvement haussier phénoménal des plus bas de 2100 à 3900, le titre s’est généralement négocié dans une large gamme et la flambée actuelle du volume près de sa zone de support multiple indique qu’un fort rebond est très probable car le stock est disponible près du plus bas. fin de gamme avec un scénario de risque et de récompense favorable

(Shrikant Chouhan est le vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.