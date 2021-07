Sensex, Nifty se termine en rouge, abandonne une séquence de gains de deux jours; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Bank Nifty a clôturé en baisse de 0,24%. L’Inde VIX a bondi de 5,87%. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont été témoins d’une lutte acharnée entre les taureaux et les baissiers lundi, entraînant une séance de négociation volatile qui a forcé les indices de référence à clôturer dans le rouge. S&P BSE Sensex a clôturé 123 points ou 0,23 % en baisse à 52 852, tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé 31,6 points ou 0,20 % en baisse à 15 824. State Bank of India et Reliance Industries Ltd ont été les principaux freins, avec une baisse de 1,3 % chacun, suivis de Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra et Larsen & Toubro. Parmi les gagnants figuraient Bajaj Finserv, bondissant de 2,46%, suivi d’Ultratech Cement, Sun Pharma et Titan. Les marchés plus larges ont clôturé avec des indices à petite capitalisation sur NSE clôturant avec des gains. Bank Nifty a clôturé en baisse de 0,24%. L’Inde VIX a bondi de 5,87%.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Le Nifty a commencé la semaine sur une note tiède et continue de rester limité dans la gamme avec des volumes ternes. 15600 est désormais un support à court terme tandis que 15400 est un bon support à moyen terme. 15900 est une forte résistance et nous avons été témoins d’une forte pression vendeuse autour de ce niveau. Tant que nous n’aurons pas réussi à dépasser l’un ou l’autre des deux niveaux, les marchés continueront d’osciller entre 15 400 et 15 900. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché indien a oscillé entre gains et pertes dans le commerce volatil d’aujourd’hui, reflétant la faiblesse de ses pairs mondiaux alors que les investisseurs attendent une série de bénéfices trimestriels. Les secteurs chinois de l’éducation, de l’immobilier et de la technologie ont fortement chuté après des réglementations gouvernementales plus strictes. À l’échelle mondiale, les marchés attendent la prochaine réunion de la Fed cette semaine pour avoir des éclaircissements sur le calendrier de la diminution des achats d’actifs. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a commencé la semaine avec de légères pertes et a clôturé une journée à 15824 et a formé une sorte de motif de bougie Doji sur le chat quotidien qui laisse présager l’indécision. L’indice a un bon support autour de la zone 15770-15700 se tenant au-dessus desdits niveaux, nous pourrions voir un élan positif se poursuivre vers la zone 15900-16000 qui est une zone de forte résistance et une nouvelle hausse possible uniquement lorsque nous voyons une clôture décisive au-dessus de la marque 16000 jusque-là. la plage de 15600-16000 s’étendra plus loin.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking –

« Sur le plan technique, l’indice a pris appui sur le 21-DMA, c’est-à-dire le niveau 15790, ce qui suggère qu’un maintien au-dessus du même niveau peut montrer un mouvement haussier. De plus, l’indice a pris le soutien de la bande médiane de Bollinger, ce qui indique qu’un maintien au-dessus de la même chose ajoute une dynamique haussière à la hausse. L’indicateur de dynamique de quatre heures MACD montre également un croisement positif qui suggère une force pour le lendemain. À l’heure actuelle, le Nifty a un support au niveau de 15600 tandis que la résistance se situe à 15950 niveaux. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, Titres ThincRedBlu –

“Nifty a formé une bougie baissière aujourd’hui. Il s’est échangé latéralement avec des hauts et des bas à l’intérieur de la fourchette de vendredi et a clôturé à 15821. 15880 agit comme une très forte résistance et 15580 est un support solide. Les nouveaux longs ne devraient être pris en compte qu’à la clôture au-dessus des niveaux de 16 000 et tous les longs devraient enregistrer des bénéfices si Nifty clôture en dessous de 15580.

