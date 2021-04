Sensex, Nifty se terminent en rouge, arrêtent une séquence de gains de trois jours; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Le S&P BSE Sensex a chuté de 154 points pour terminer à 49 591 tandis que le Nifty 50 était en baisse à 14 834. (Image: REUTERS)

Sensex et Nifty ont clôturé avec des défaites vendredi, mettant un terme à leur course gagnante de trois jours. Le S&P BSE Sensex a chuté de 154 points pour terminer à 49 591 tandis que le Nifty 50 était en baisse à 14 834. La faiblesse des marchés a été favorisée par des poids lourds bancaires tels que ICICI Bank et HDFC Bank ainsi que Reliance Industries Ltd. Sun Pharma, Hindustan Unilever et Tech Mahindra ont été les principaux gagnants de la journée. Les marchés plus larges se sont échangés de manière mixte tandis que l’Inde VIX a glissé. L’indice Bank Nifty et Nifty Private Bank a terminé dans le rouge mais l’indice Nifty PSU Bank a bondi de 2%. L’index métallique astucieux a glissé.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities-

«Les indices boursiers indiens de référence ont clôturé la dernière séance de négociation de la semaine le 09 avril sur une note négative après une série de gains de trois jours. Nifty a formé un léger motif engloutissant baissier sur les graphiques quotidiens après un Doji. Cela suggère une hésitation de la part des traders à se lancer à fond à ces niveaux. Cependant, le marché dans son ensemble continue de bien fonctionner et la rotation sectorielle donne aux commerçants suffisamment d’opportunités de commerce. À la hausse, 14984-15050 continue d’être une résistance tandis que 14687-14737 à la baisse pourrait fournir un support.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

«Les marchés intérieurs se sont échangés sur un territoire légèrement négatif suite à de faibles signaux mondiaux et à une augmentation des cas de covid. La chute du marché a été menée par les banques privées alors que les préoccupations sur la qualité des actifs de la banque ont augmenté avec des restrictions croissantes entre les États. Un intérêt d’achat a été observé pour les banques PSU dans l’espoir de finaliser les candidats potentiels à la privatisation. Sur le plan sectoriel, les actions pharmaceutiques ont été les principaux gagnants tandis que les marchés plus larges ont continué à bien performer. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities-

«Encore une fois aujourd’hui, nous avons assisté à un jour où toute l’action se déroulait sur le marché plus large, les produits pharmaceutiques se portant bien. Les données provisoires sur les recouvrements d’impôts directs pour le dernier exercice ont maintenu les sentiments positifs dans certaines actions de grande consommation. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Les marchés ont été soumis aujourd’hui et n’ont pas réussi à franchir la zone de résistance des 14 950 à 15 000 personnes. Il est crucial que ce niveau soit retiré dans la semaine à venir car cela signifierait un mouvement à la hausse à 15 300-15 400. Si le support de 14 400 est cassé, nous reviendrons sur les précédents plus bas de 14 200 et pourrons encore dériver à 13 900. »

