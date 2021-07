Sensex, Nifty se terminent en rouge avant le jour d’expiration mensuel des F&O ; Nifty en détient 15 700, les taureaux feront-ils un retour ?

Les marchés ont glissé sous le niveau crucial de 15600 mais se sont rapidement redressés et ont réussi à clôturer au-dessus de 15700.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en territoire négatif pour la troisième journée consécutive mercredi, sur des indices asiatiques faibles. Les investisseurs sont également restés nerveux avant les résultats de la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine. BSE Sensex a augmenté de 641 points par rapport à la journée de 51 803, mais s’est toujours installé dans le rouge à 52 444. Le Nifty 50 de NSE a terminé au-dessus de 15 700, en baisse de 37 points ou 0,24%. Au cours de la journée, il a franchi le support des 15 550 et est tombé à 15 513,45 niveaux. L’étendue du marché était négative, car 1 791 actions ont baissé, tandis que 1 414 actions ont progressé. Sur l’ensemble du marché, l’indice BSE MidCap a terminé à 22 880, tandis que l’indice BSE SmallCap a baissé de près d’un demi pour cent ou 120 points à 26 366. India VIX, l’indice de volatilité, a augmenté de 3,47 pour cent à 13,69 niveaux.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Nifty a cassé le support des 15635 mais a rebondi pour clôturer légèrement dans le négatif pour la journée. Les ventes sur les marchés ont été stoppées une fois que les marchés de Hong Kong et de Chine ont inversé leur tendance faible ce matin, montrant des signes de stabilité après trois jours de forte faiblesse. Les marchés mondiaux montrent une certaine stabilité avant la réunion de la Fed américaine. Le marché large montre cependant une faiblesse selon le faible ratio de baisse d’avance. Nifty peut désormais rester dans la bande 15635-15797 pour les 1-2 prochaines sessions.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés ont glissé sous le niveau crucial de 15600 mais se sont rapidement redressés et ont réussi à clôturer au-dessus de 15700. Cela indique que le marché est toujours dans une fourchette et continue de s’échanger dans la bande de 15400-15900. Tant que nous n’aurons pas dépassé les niveaux de manière convaincante, l’indice ne connaîtra pas de mouvement significatif dans les deux sens.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a montré beaucoup de faiblesse dans la première moitié de la séance de bourse aujourd’hui. Il a atteint un creux de 15513 et a rebondi à 15700 niveaux. Cependant, le rebond n’a pas été soutenu par de bons volumes. Nifty fera face à une résistance aux niveaux 15720 et 15780 et a un support dans la fourchette 15500 – 15580. Toute clôture en dessous de 15580 peut amener Nifty aux niveaux 15450 et 15400. Les traders doivent être vigilants demain car c’est l’expiration mensuelle et des mouvements brusques peuvent être attendus.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Les marchés se sont ouverts faiblement et nous avons assisté à des ventes de panique alors que le fiasco et la répression chinois ont rendu la rue nerveuse, même si les investisseurs intelligents ont senti l’émergence d’une opportunité dans une configuration démocratique ici. Des marchés plus larges se sont montrés intéressés à acheter dans des poches comme le papier, l’acier et les textiles de maison. Les marchés ont toutefois récupéré la plupart de leurs pertes en fin d’après-midi malgré la faiblesse persistante des valeurs financières.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a montré une pression de vente au début, mais encore une fois, l’indice a respecté la fourchette et a soutenu la même chose et a clôturé à 15710 avec une légère perte formant une sorte de modèle de bougie qui suggère que les creux ont été utilisés pour créer de nouveaux longs. À l’avenir, 15600-15500 agira comme un support solide au-dessus desdits niveaux, on s’attend à ce que l’indice progresse vers sa bande supérieure, la zone de l’obstacle immédiat 15800-15900.

