Sensex, Nifty se terminent en rouge pour la deuxième journée consécutive, combien de temps les marchés boursiers continuent-ils de chuter?

Les marchés boursiers ont plongé pour la deuxième journée consécutive.

Les marchés boursiers se sont négociés en territoire négatif pour la deuxième journée consécutive. Bien que Sensex et Nifty aient tenté de se retirer des plus bas, mais n’ont pas pu sortir du rouge et ont fermé 1,5% plus bas chacun. Seuls Dr Reddy’s, ICICI Bank, HDFC et Larsen & Toubro ont terminé dans le vert parmi les constituants de Sensex. Maruti Suzuki, Hindustan Unilever et Bharti Airtel ont été les actions Sensex les moins performantes. Parmi les indices sectoriels, l’indice Nifty Media a reculé de 3%, ce qui en fait le moins performant de Sensex. L’indice Nifty Metal s’est terminé à plat avec un biais positif.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities –

«Les indices boursiers indiens de référence ont subi de fortes fluctuations de part et d’autre le 25 mars, la clôture des séries F&O de mars ayant été volatile. Une deuxième vente brutale après 14 h 45 a signifié que les indices ont clôturé presque au plus bas de la journée. Nifty a connu une accélération de sa tendance baissière après avoir franchi le niveau crucial de 14788. Dans le processus, il a comblé la hausse réalisée le 02 février. . Le durcissement des rendements obligataires et la hausse de l’inflation n’aident pas non plus les choses. Bien que les indicateurs / oscillateurs soient survendus, nous ne savons pas si un rebond viendra de ces niveaux ou après une chute à 13966. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Le Nifty a respecté le soutien de 14300-14350 sur une base de clôture. Cependant, si nous cassons 14300 en clôture, nous chuterons encore à des niveaux plus proches de 13600. À la hausse, la résistance est à 14900 et toute correction à la hausse peut être utilisée pour court-circuiter l’indice pour de nouvelles cibles à la baisse. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«L’augmentation du taux d’infection à travers le pays et le monde crée plus de pessimisme sur le marché, qui a augmenté aujourd’hui en raison de l’expiration mensuelle. Après le rallye stellaire, le marché était en phase de consolidation au cours du dernier mois, ce qui s’est amplifié après la hausse soudaine des infections affectant la croissance économique future. Les retombées économiques en Inde de la réduction de la croissance du PIB mondial seront probablement marginales. Une baisse du taux d’infection grâce à des restrictions plus strictes et au rythme de la vaccination pourrait rapidement stabiliser le marché. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«La faiblesse des indices mondiaux, associée à l’expiration des produits dérivés, a maintenu les marchés dans le rouge alors même que nous avons assisté à une période de couverture à découvert dans les services financiers au cours de l’après-midi. Les automobiles ont souffert de la vente aujourd’hui, même si nous avons vu les actions de l’acier en demande dans l’espoir d’une hausse des prix, tandis que certains noms de l’industrie pharmaceutique ont résisté bien avant une semaine écourtée à venir.

Ajit Mishra, VP – Recherche, Broking Religare –

«Les marchés ont été négociés sous pression le jour d’expiration des F&O et ont perdu plus d’un pour cent et demi. Le sentiment était pessimiste depuis le début, citant des signaux mondiaux modérés et la hausse continue des cas de COVID en Inde. La pression à la vente s’est intensifiée au cours des deux dernières sessions en raison de la faiblesse des signaux mondiaux et des préoccupations concernant la deuxième vague de cas de COVID. Sur le front de l’indice de référence, Nifty a le prochain support critique à 14 000 niveaux, mais le rebond de l’indice bancaire pourrait d’abord entraîner un rebond ou une consolidation. Au milieu de tout, nous réitérons notre position prudente et suggérons aux traders de se concentrer davantage sur la gestion des risques. »

