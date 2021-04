Sensex, Nifty se terminent en rouge; voici ce que les experts pensent de la séance de trading d’aujourd’hui

En baisse, sur trois sessions de trading sur quatre cette semaine, Sensex et Nifty ont clôturé la semaine en baisse de 2% chacun. (Image: REUTERS)

Sensex et Nifty ont terminé la dernière séance de trading de la semaine dans le rouge. S&P BSE Sensex a clôturé S&P BSE Sensex a clôturé 202 points en baisse à 47 878 ​​tandis que le Nifty 50 s’est terminé à 14 341. En baisse, sur trois sessions de trading sur quatre cette semaine, Sensex et Nifty ont clôturé la semaine en baisse de 2% chacun. Vendredi, NTPC, Power Grid et IndusInd Bank ont ​​été les principaux gagnants de l’indice. Mahindra & Mahindra, le Dr Reddy’s et ICICI Bank figuraient parmi les principaux retardataires. Bank Nifty a terminé dans le rouge tandis que l’indice Nifty PSU Bank a clôturé avec des gains.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

«La tendance à court terme de Nifty reste risquée. L’incapacité de montrer un rebond à la hausse significatif ou de ne pas maintenir les sommets après un rebond à la hausse pourrait être une source de préoccupation et cela peut ne pas être un bon signe pour les taureaux. Normalement, cette action pourrait éventuellement entraîner une cassure décisive à la baisse du support / range à court terme. Tout mouvement à la hausse à partir d’ici devrait trouver une forte résistance autour des niveaux de 14450-14500 d’ici la semaine prochaine. Une forte baisse en dessous de 14200-14150 est susceptible d’ouvrir les prochains plus bas de 13600 dans un court laps de temps. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Le Nifty s’est refermé au-dessus des 14200 ce qui est un signe positif pour les marchés. Si nous cassons ce niveau, les marchés peuvent descendre à 13800-13900. La hausse est plafonnée à 14550-14600 et toute reprise sera utilisée pour vendre les marchés. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Suite à la faiblesse du marché américain, le marché intérieur est resté sous l’emprise des ours. Les informations faisant état d’une éventuelle augmentation de l’impôt sur les plus-values ​​aux États-Unis ont eu un impact négatif sur les actions mondiales. L’augmentation des cas de covid et du verrouillage a également alimenté une tendance à la baisse sur le marché intérieur. Tous les principaux secteurs étaient en territoire négatif tandis que la Pharma et les moyennes et petites capitalisations ont surperformé le marché dans son ensemble. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«L’indice a de nouveau clôturé une semaine sur une note négative à 14333 avec une perte de près de deux pour cent sur une base hebdomadaire et a formé une bougie Doji pour la troisième semaine consécutive, faisant allusion à l’incertitude sur les marchés. L’indice a créé une bonne base près de la zone 14250-14200 se tenant au-dessus desdits niveaux, la structure sera positive toute clôture en dessous desdits niveaux peut entraîner l’indice à des niveaux beaucoup plus bas et sur le côté supérieur, l’obstacle rigide est la force fraîche de la zone 14450-14500 au-dessus de la zone 14500. “

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty a clôturé la semaine légèrement plus bas et le motif de la semaine est une toupie ayant un très petit corps réel et de longues ombres. Le modèle montre le manque d’intérêt directionnel parmi les participants au marché. C’est l’une des semaines les plus étroites des dernières semaines. La résistance immédiate à Nifty est à 14525-14550, une cassure au-dessus et s’attend à une remontée vers 14700-14775. Sur l’extrémité inférieure, le support est à 14190-14180. Une cassure en dessous et il devrait y avoir une baisse à 13900-13850. »

