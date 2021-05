Sensex, Nifty snap gagnant strie, se ferme en rouge; voici ce que les experts pensent de la séance de trading d’aujourd’hui

Les actions du secteur bancaire et financier figuraient parmi les principaux retardataires, les jumeaux HDFC, Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank et Bajaj Finance se terminant dans le rouge. (Image: REUTERS)

Après deux jours de gains consécutifs cette semaine, les marchés boursiers nationaux ont pris une pause et ont baissé mercredi. Le S&P BSE Sensex a terminé la journée à 49 902 tandis que le NSE Nifty de 50 actions a clôturé à 15 030. Les actions du secteur bancaire et financier figuraient parmi les principaux retardataires, les jumeaux HDFC, Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank et Bajaj Finance se terminant dans le rouge. Parmi les meilleurs gagnants figurent Sun Pharma, Nestle India, Tech Mahindra et Bajaj Auto. Les indices Smallcap ont clôturé en territoire positif, surperformant les indices de référence. L’indice de volatilité a gagné 1,5% mais était toujours en dessous de 20 niveaux à la clôture.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities –

«Les indices boursiers indiens de référence ont abandonné certains des gains de la session précédente et le Nifty a terminé de 0,52% plus bas à 150 h 30 le 19 mai. Nifty a fait un double sommet – le même que la veille et est tombé plus tard pour entrer dans la zone d’upgap. La baisse du volume le 19 mai suggère l’absence d’enthousiasme de la part des traders à ces niveaux, en particulier face à l’inflation négative et aux prix des matières premières et à la publication des minutes de la Fed américaine. 14938-14967 sera le support du Nifty tandis que 15137 agira comme une résistance.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«L’indice fait face à une résistance à des niveaux plus élevés. Dans les deux derniers cas, le Nifty a franchi 15000 avec brio et a fait demi-tour à partir de là. Si nous pouvons maintenir au-dessus du niveau de 15150, nous sortirons à la hausse et grimperons vers 15400. À la baisse, il y a un bon support à 14700 et tant que cela se maintient, la tendance du marché reste positive. Si nous cassons 14700 à la clôture, nous descendrons à 14400. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty a clôturé la journée légèrement plus bas. C’était une journée étroite après deux jours de rallye solide. L’action des prix suggère une pause après la poussée. Le support pour Nifty se situe dans la zone 14950-15000 et toute baisse de cette zone devrait offrir une opportunité d’achat. Nifty ne devrait pas passer sous le support à 14750 et une certaine marge de manœuvre pourrait être donnée à ce nombre. Sur les graphiques de la période inférieure, une cassure au-dessus de 15150 pourrait signaler la poursuite de la hausse. Nifty offre l’une des meilleures opportunités d’achat des trois derniers mois et nous devrions assister à un rallye à 15450-15500 avant la fin de l’expiration actuelle. Les bottés sur le côté long s’avéreraient fructueux.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«La récente forte reprise a déclenché une certaine prudence à court terme. Le marché mondial était timide avant l’annonce des minutes de la Fed, ce qui s’est reflété sur le marché intérieur, même si on ne s’attend pas à ce qu’il soit belliqueux. L’optimisme tiré de la baisse des cas de covid a résisté à une forte correction sur le marché intérieur. »

Commentaire post marché par Mohit Nigam, responsable – PMS, Hem Securities –

«La couverture courte ne peut pas être exclue avant l’expiration hebdomadaire de Nifty and Bank demain. Les actions immobilières comme Oberoi Realty et Godrej Properties étaient optimistes dans l’espoir que la demande reviendra après que les cas de pandémie soient tombés en dessous de 1000 dans la capitale financière de Mumbai. De nombreuses actions ont fortement baissé pendant la période de verrouillage et peuvent voir une dynamique positive en cas de levée du verrouillage. Coal India, Cipla et Sun Pharma figuraient parmi les meilleurs gagnants du Nifty 50, tandis que Tata Motors, JSW Steel et HDFC figuraient parmi les meilleurs perdants du Nifty 50 aujourd’hui. Le support immédiat est intact à 14 800 et la clôture au-dessus de 15 000 est positive pour de nouveaux sommets pour Nifty 50. »

