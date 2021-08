Sensex, Nifty snap gagnant une séquence, se termine en rouge; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Sensex, Nifty a clôturé dans le rouge vendredi. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont mis fin à leur séquence de gains vendredi et ont terminé la journée en territoire négatif. À la cloche de clôture, S&P BSE Sensex était en baisse de 0,39% à 54 277 points tandis que Nifty 50 a perdu 0,35% pour clôturer à 16 238. Reliance Industries a été le principal retardataire de Sensex, en baisse de 2%, suivi par Ultratech Cement, Tata Steel, HCL Technologies et State Bank of India. À l’autre bout du tableau, IndusInd Bank a bondi de 2,8% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi de Tech Mahindra, Bharti Airtel et Maruti Suzuki India. Bank Nifty a perdu 0,07 % et n’a pas réussi à regagner 36 000 niveaux. Les marchés plus larges ont été mitigés sur la cloche de clôture avec certains indices à petite et moyenne capitalisation clôturant dans le vert. Inde VIX a chuté de 2%.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Après une ouverture stable, le marché intérieur est tombé dans le rouge alors que des bénéfices ont été enregistrés dans des secteurs clés comme la banque après l’annonce de la politique monétaire de la RBI. Les signaux négatifs des marchés asiatiques ont également accru la pression sur le marché intérieur. La politique était conforme aux attentes du marché, la RBI a continué à faire progresser sa politique monétaire ultra-facile en se concentrant sur la reprise économique. En marge, la prévision de l’IPC a été augmentée à 5,7% contre 5,1% pour l’EX22. L’inflation mondiale élevée a commencé à avoir un impact sur la politique monétaire et les devises d’autres marchés émergents, certains ont augmenté les taux tandis que d’autres prévoient d’augmenter les taux à l’avenir.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“Le Nifty semble avoir entamé une consolidation ou une légère correction à la baisse par rapport aux plus hauts, comme prévu et ce mouvement de consolidation devrait s’étendre vers le début de la semaine prochaine. Les importants supports inférieurs à surveiller la semaine prochaine autour des niveaux 16200-16100 et cela va être une opportunité d’achat sur les creux. Nous nous attendons à un fort rebond haussier après les creux d’ici le milieu à la fin de la semaine prochaine. Sur un mouvement décisif au-dessus de 16350, Nifty pourrait se diriger vers 16500 niveaux. »

Sachin Gupta, AVP – Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice de référence se négocie dans une tendance haussière avec des sommets et des creux plus élevés. Dans la bougie récente, il a formé un chandelier baissier au sommet de la tendance, ce qui indique une certaine correction de l’indice. De plus, l’indice nifty50 a également glissé sous le niveau clé de la formation de 16300 et de la bande de Bollinger supérieure. Un indicateur de momentum RSI plane près de la zone de surachat. Cependant, le MACD et le stochastique continuent de montrer de la force avec un croisement positif. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance à 16 350 niveaux tandis que le support se situe à 16 100 niveaux. »

Nirali Shah, responsable de la recherche actions, Samco Securities-

“L’indice Nifty50 a franchi des sommets à vie et a clôturé la semaine sur une note positive un cran au-dessus de sa zone de consolidation. Les perspectives globales sont pour l’instant devenues haussières puisqu’elles ont pris une direction décisive à la hausse après une consolidation latérale. Si tout se passe comme prévu, Nifty pourrait se diriger vers des niveaux de 16500 sans résistance immédiate à des niveaux plus élevés et les taureaux se sont tous chargés d’écraser les vendeurs d’appels. En cas de baisse corrective, son support immédiat se situe désormais à 16150. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty s’est négocié dans une très petite fourchette d’environ 110 points. Après sa récente remontée, Nifty s’est consolidé depuis les 2 dernières séances de bourse. Aujourd’hui, Nifty a créé une barre intérieure, ce qui signifie qu’elle s’est échangée à l’intérieur du haut et du bas d’hier. La tendance de nifty reste haussière. Il a de solides supports aux niveaux 16200, 16150 et 15950. Nifty pourra tester 16400 et 16450 une fois qu’il aura franchi sa résistance de 16350.

