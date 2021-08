Sensex, Nifty snap gagne une séquence à l’expiration de F&O; Support astucieux à 16 500, les marchés resteront fermés jeudi

Les décisions de la réunion en cours du CCEA affecteront les marchés vendredi. Les secteurs sur lesquels se concentrer vendredi sont l’automobile, la logistique, l’informatique et la pharmacie. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en territoire négatif lors de la vente de fin de semaine le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. L’ESB Sensex a perdu 163 points par rapport à la clôture d’hier pour terminer à 55 629, après avoir atteint un nouveau record de 56 118. Alors que l’indice Nifty 50 a abandonné 16 600 niveaux, malgré une hausse à 16 701,85, un nouveau sommet historique. Les bénéfices enregistrés par les poids lourds de l’indice tels que ICICI Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), Kotak Mahindra Bank et Infosys ont contribué le plus à la perte des indices. Sur le marché au sens large, l’indice BSE Midcap a surperformé les indices boursiers, augmentant de 0,3% à 23 121,77. Alors que l’indice BSE Smallcap a chuté de 0,18% pour s’établir à 26 237,88. Les bourses indiennes resteront fermées jeudi à cause de Muharram.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

Le marché s’était fortement redressé au cours des dernières séances et les investisseurs ont donc réalisé des bénéfices aujourd’hui, mais pas avant que les principaux indices de référence n’atteignent de nouveaux records en début de séance. Après une longue période sur les graphiques journaliers, Nifty a formé une bougie baissière et les graphiques intrajournaliers indiquent également une nouvelle faiblesse par rapport aux niveaux actuels. Dans un avenir proche, l’indice de référence pourrait se consolider entre 16420 et 16700 niveaux. À la baisse, 16500-16450 pourraient être les principaux niveaux de support. D’un autre côté, le niveau 16650-16700 serait l’obstacle immédiat pour l’indice. En dessous du niveau de 16450, la tendance haussière pourrait être vulnérable.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un écart important, mais la réservation de bénéfices de l’indice mené haut de gamme a clôturé en territoire négatif à 16569 avec une perte de près de demi pour cent et a formé une bougie baissière après avoir formé des bougies haussières pendant quatre sessions consécutives. L’indice a formé un motif de bougie de couverture nuageuse sombre sur le graphique journalier qui est par nature un motif de bougie d’inversion baissière, l’indice a toujours une bonne zone de support à 16500 s’il est cassé, nous pourrions voir plus de réservation de bénéfices et nous pourrions voir l’indice glisser vers 16400 zone et maintenant la résistance s’approche de la zone 16630-16700.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a donné une forte correction après avoir atteint un sommet à vie de 16701 et a clôturé près de son plus bas de la journée à 16550, en baisse de 60 points. Banknifty a également clôturé en dessous de son niveau de support clé à 35480, en baisse de 380 points. Le mouvement baissier d’aujourd’hui indique un début d’une possible correction. Nifty a un support à 16480 et 16450 niveaux en dessous desquels il peut tester 16350. Banknifty peut tester 35200 et 35000 dans les prochains jours.

Rahul Sharma, co-fondateur, Equity99

Les décisions de la réunion en cours du CCEA affecteront les marchés vendredi. Les secteurs sur lesquels se concentrer vendredi sont l’automobile, la logistique, l’informatique et la pharmacie. Nifty dans la première moitié de la séance d’aujourd’hui a atteint des niveaux historiques élevés de 16701, dans la seconde moitié du marché, l’élan est tombé au plus bas et nous avons assisté à une baisse de 45,75 points et clôturant à 16568,85. À l’avenir, pour vendredi, Nifty aura un support immédiat à 16500 niveaux suivi de 16450-16375 niveaux et à la hausse, 16700 agira comme résistance. Nifty Bank qui a sous-performé Nifty50 qui a perdu plus de 400 points et a clôturé à 35554,50 a un support immédiat à 35300 et si elle dépasse ce niveau, alors 35000-34850 sera le prochain niveau de support. A la hausse, 35800 sera l’obstacle au-dessus duquel 36000-36200 agira comme niveau de résistance.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Succombant au profit-booking, le marché indien a cédé ses gains. Les actions bancaires, immobilières et métalliques qui saignent ont traîné tandis que les moyennes capitalisations ont apporté un certain soulagement, mais la tendance générale était faible. Les marchés européens se sont négociés avec prudence alors que l’inflation de la zone euro s’est accélérée à 2,2 % en juillet, dépassant les estimations de la BCE de 2 % en raison d’une flambée des prix de l’énergie. Le marché attend le procès-verbal de la réunion de la Fed américaine pour fournir des orientations sur la politique future, qui devrait présenter sa politique accommodante actuelle conformément à la dernière déclaration de politique.

