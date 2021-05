Sensex, Nifty s’ouvrira en rouge; RBI Guv Shaktikanta Das presser parmi les points clés à surveiller aujourd’hui

Tous les yeux seront tournés vers la conférence de presse de RBI aujourd’hui à 10 heures du matin qui pourrait donner le ton du marché. Image: .

Les contrats à terme astucieux se négociaient de plus d’un demi pour cent à 14 450 à la Bourse de Singapour, indiquant une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. S&P BSE Sensex a clôturé à 48 253 tandis que l’indice Nifty 50 juste en dessous de 14 500 lors de la session précédente. Les marchés boursiers au Japon et en Chine ont été fermés pour des vacances. Tous les yeux seront tournés vers la conférence de presse de RBI aujourd’hui à 10 heures du matin, ce qui pourrait donner le ton du marché. En outre, les bénéfices trimestriels, les cas de COVID, le mouvement de la roupie, les prix du pétrole et d’autres indices mondiaux influenceront le sentiment des investisseurs.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers australiens se négociaient à plat au début des échanges mercredi. Alors que les marchés boursiers du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud étaient fermés pour la journée. Dans le commerce de nuit à Wall Street, le Nasdaq Composite, très technologique, a chuté de plus de 2%. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,69%, le S&P 500 de 1,34% et le Nasdaq Composite de 2,73%.

Lecture du tableau technique: Selon un analyste technique, le manque de force pour maintenir les sommets s’est poursuivi sur le marché et le beau rebond à la hausse de la session précédente a été annulé. «Le marché pourrait encore baisser et le prochain ensemble de supports est vu autour de 14400 et les prochains 14200-14150 niveaux, où l’on peut s’attendre à une autre vague de rebond à la hausse à partir des plus bas. Sur la montée de 14600-14650, cela pourrait constituer un obstacle », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Résultats du quatrième trimestre aujourd’hui: Pas moins de 20 sociétés cotées sur l’ESB, notamment Adani Green Energy, Tata Steel, SRF, Adani Enterprises, Deepak Nitrite, Craftsman Automation et Angel Broking, entre autres, annonceront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 5 mai.

Les FII deviennent vendeurs d’actions indiennes: Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont de nouveau été vus vendre des actions indiennes d’une valeur de 1 772 crore de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII), d’un autre côté, ont acheté des actions d’une valeur de 987 crore de Rs. Il peut noter que les FII sont devenus des vendeurs nets et ont vendu plus de 10 000 crores de part en avril, après être restés acheteurs nets pendant six mois consécutifs.

Discours du gouverneur de la RBI Shaktikanta Das: Le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) prononcera un discours imprévu mercredi au milieu de la deuxième vague de COVID-19 dans le pays. La banque centrale, sur Twitter, a informé que l’adresse aura lieu à 10 heures.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.