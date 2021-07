Sensex, Nifty tank au milieu de la vente mondiale ; les ours contrôlent-ils maintenant la rue Dalal ?

HDFC Bank a plongé de 3,34% pour terminer comme le pire artiste Sensex de la journée, suivi par IndusInd Bank, Axis Bank, HDFC et Maruti Suzuki India. (Photo : REUTERS)

S&P BSE Sensex et NSE Nifty 50 ont connu un début de semaine instable alors que les ours se sont accrochés à Dalal Street et ont forcé les indices à baisser. À la cloche de clôture, Sensex était en baisse de 1,10% à 52 553 points tandis que le Nifty à 50 actions a terminé en baisse de 1,07% à 15 752. HDFC Bank a plongé de 3,34% pour terminer comme le pire artiste Sensex de la journée, suivi par IndusInd Bank, Axis Bank, HDFC et Maruti Suzuki India. Seuls 5 des 30 constituants de Sensex ont clôturé avec des gains, notamment NTPC, en hausse de 1,89%, suivi de Nestlé India, Dr Reddy’s, Sun Pharma et Ultratech Cement. À l’exception de l’indice Nifty Smallcap 100, tous les indices de marché plus larges ont clôturé avec des pertes. Bank Nifty a terminé en baisse de 1,88% tandis que India VIX a terminé en hausse de 8%.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Avec la liquidation mondiale, les indices indiens ont glissé, succombant aux problèmes d’inflation mondiale, à la réunion du FOMC la semaine prochaine et à la hausse des cas de covid. Les banques ont mené la tendance baissière domestique, les premiers résultats trimestriels indiquant une qualité d’actifs prudente en raison de l’impact de la deuxième vague. Le ralentissement de la croissance économique aux États-Unis a conduit à des rapports d’une probable dégradation des prévisions de croissance pour l’année en cours, déclenchant une vente mondiale.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a ouvert une journée avec des coupes nettes mais a réussi à réduire certaines pertes à la fin de la journée et a clôturé une journée à 15 752 avec une perte de 1% et a formé une sorte de motif de bougie en marteau inversé sur le graphique journalier. L’indice est à nouveau soutenu dans sa zone de consolidation de la zone 15600-16000, ce qui laisse entendre que nous pourrions voir un moment plus latéral à l’avenir, l’indice a atteint sa zone de demande de la zone 15700-15600 s’il parvient à maintenir à nouveau ces niveaux, nous pourrions assister à un recul rapide vers zone 15800-15900 qui est un obstacle immédiat sur le côté supérieur.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, Titres ThincRedBlu –

“Nifty a perdu plus de 130 points aujourd’hui par rapport à la hausse des chiffres de covid et d’inflation. Nifty a réussi à rester au-dessus de son support clé de 15600, il est conseillé aux traders de réaliser des bénéfices à chaque hausse jusqu’au moment où nifty clôture au-dessus des niveaux 16000 et de quitter les positions longues si nifty clôture en dessous de 15600. niveaux de support et de résistance clés.

Manish Shah, fondateur, Niftytrigger –

« Nifty a connu une journée de négociation très volatile alors que l’indice a connu des montagnes russes. Nifty a ouvert la journée en baisse de 170 points impairs, puis nous voyons un Doji. La cassure attendue semble avoir échoué car Nifty est revenu sous les 15900-15950. Cela signifie que Nifty est de retour dans la fourchette de négociation de 15600-15900. Le support de Nifty est à 15600. Pour les traders de Nifty, il s’agit d’une fourchette bien établie. Achetez environ 15600 et vendez environ 15950. Ou attendez qu’il y ait une cassure nette dans les deux sens.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking –

« Sur le front technique, l’indice a formé un modèle en chandelier Doji ainsi qu’un modèle confirmé en chandelier Hanging Man qui suggèrent un mouvement négatif pour demain. De plus, l’indice a clôturé en dessous de 21DMA, ce qui ajoute encore à la faiblesse du compteur. Indicateur de Momentum Horaire MACD montre également un croisement négatif qui suggère une faiblesse pour le lendemain. À l’heure actuelle, le chouette a un support au niveau de 15600 tandis que la résistance se situe à 15900 niveaux. »

