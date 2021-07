Sensex, Nifty tank lors de la session d’expiration hebdomadaire ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Le S&P BSE Sensex a terminé à 485 points ou 0,92 % en baisse à 52 568, tandis que le NSE Nifty à 50 actions a terminé à 15 727, en baisse de 0,96 %. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont terminé la session d’expiration hebdomadaire dans le rouge alors que les ours ont forcé Dalal Street à baisser pendant les dernières heures de négociation. Le S&P BSE Sensex a terminé à 485 points ou 0,92 % en baisse à 52 568, tandis que le NSE Nifty à 50 actions a terminé à 15 727, en baisse de 0,96 %. Les poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries, ICICI Bank et HDFC Bank ont ​​contribué aux pertes et ont clôturé dans le rouge. Tech Mahindra, en hausse de 1,44%, a été le meilleur gagnant sur Sensex, suivi de Bajaj Auto, Power Grid, HCL Technologies et IndusInd Bank. Les marchés plus larges ont suivi l’indice de référence et ont clôturé dans le rouge. Nifty Bank a terminé 1,39% dans le rouge. Seul l’indice Nifty IT a terminé dans le vert. La volatilité a augmenté de 11% au cours de la journée.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

« Le marché d’aujourd’hui, après une ouverture faible, a connu une pression de vente constante à des niveaux plus élevés. Dans la seconde moitié de la journée, le Nifty a franchi l’important niveau de support de 15780 et après la rupture, la pression de vente s’est accrue, ce qui est globalement négatif pour le Nifty. Parmi les secteurs, la réservation de bénéfices a été observée dans les actions des banques de métaux et d’UAP. Techniquement, sur les graphiques intraday, le Nifty a formé une formation supérieure inférieure qui indique une nouvelle faiblesse par rapport au niveau actuel. Pour les prochaines séances de bourse, 15780 devrait agir comme un niveau de résistance important pour les traders, en dessous de la même vague de correction susceptible de se poursuivre jusqu’à 15635-15600. D’un autre côté, l’obstacle immédiat serait de 15780 échanges au-dessus du même. Nous pouvons nous attendre à une poursuite de la tendance haussière jusqu’aux niveaux 15830-15860. »

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“L’incertitude des haussiers à l’obstacle crucial de 15900 s’est poursuivie, alors que le marché s’effondrait fortement à proximité de l’obstacle. Bien que Nifty se soit placé sur le support mineur des niveaux 15700-15640, une forte faiblesse de suivi pourrait ouvrir une baisse vers 15450 à court terme. Tout rallye de repli à partir d’ici pourrait initialement trouver une résistance à 15 800 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Des indices mondiaux pessimistes ont ébranlé le moral de Dalal Street avec une pression de vente observée dans tous les secteurs dans un contexte de forte volatilité. Les marchés mondiaux étaient plongés dans le rouge, ombrageant une faiblesse des marchés asiatiques à la suite de la répression croissante de la technologie chinoise et des inquiétudes concernant la reprise économique du pays. Alors que nous lançons la saison des résultats du premier trimestre de l’exercice 22, les premières versions du secteur informatique et un bon nombre d’introductions en bourse lucratives seront au centre des préoccupations pour les semaines à venir.

Arijit Malakar, responsable de la recherche (commerce de détail) Ashika Stock Broking –

“Les marchés ont clôturé négativement jeudi dans un contexte mondial mitigé et prudent avant les résultats de TCS, la société devant enregistrer une contraction de ses marges en raison de la hausse des coûts salariaux. Les inquiétudes liées à la croissance ont de nouveau commencé à hanter le marché après que Fitch Ratings a réduit les prévisions de croissance du PIB de l’Inde pour l’exercice 22 à 10 %, contre 12,8 % estimé plus tôt, citant des blocages localisés lors de la deuxième vague de COVID-19. Certaines inquiétudes macroéconomiques telles que la répression réglementaire chinoise sur les actions technologiques, l’augmentation des cas de virus Covid-19 et l’inquiétude concernant la position des banques centrales mondiales sur la politique monétaire pourraient changer le sentiment des marchés boursiers, à l’échelle mondiale. Baring IT index tous les principaux indices ont clôturé en négatif. À la clôture, Nifty a terminé en baisse de 151,8 points à 15 727,90, Sensex a chuté de plus de 485,82 points à 52 568,9. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Courtage Religare –

« Les marchés se sont négociés sous pression et ont perdu près d’un pour cent, sous la pression de la faiblesse des indices mondiaux. Après un démarrage stable, l’indice de référence a progressivement baissé et s’est rapproché du plus bas de la journée pour clôturer à 15 728 niveaux le jour de l’expiration hebdomadaire. Nous vous suggérons de surveiller les positions à effet de levier nues et d’attendre la clarté. Les investisseurs, d’autre part, ne devraient pas lire grand-chose dans la correction intermédiaire et continuer avec l’approche « acheter en cas de creux » dans des compteurs fondamentalement sains avec une vision à long terme. »

