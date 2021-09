Sensex, Nifty termine la session d’expiration F&O en vert, tendance haussière intacte ; La bourse restera fermée demain

Les marchés plus larges ont surperformé les indices phares. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont clôturé avec des gains sur la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options. Après avoir dansé entre les gains et les pertes pendant la majeure partie de la journée, Sensex a clôturé en hausse de 54,81 points à 58 305 tandis que Nifty 50 a ajouté 15 points pour terminer à 17 369 – tous deux gagnant 0,09 %. Bharti Airtel a bondi de 2,73% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi de Nestlé India, Tata Steel et Bajaj Finserv. Titan a été le pire interprète de Sensex jeudi, chutant de près de 1%. Il a été suivi par Ultratech Cement, Bajaj Auto, Axis Bank et HDFC Bank. Bank Nifty n’a pas réussi à détenir des gains intrajournaliers et a terminé en baisse de 0,23 % à 36 683. Les marchés plus larges ont surperformé les indices phares.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

«Les marchés ont connu une autre séance de négociation terne avant un long week-end et une morosité des indices mondiaux. En raison du manque d’intérêt d’achat de suivi, la référence Nifty s’est consolidée dans la gamme des niveaux 17250-17450. Sur les graphiques hebdomadaires, le marché a maintenu une formation de continuation de cassure mais sur les graphiques intraday, il a formé une formation à double sommet qui indique une faiblesse temporaire. Bien que la tendance à moyen terme soit toujours positive, les traders peuvent préférer enregistrer des bénéfices proches des niveaux de résistance en raison d’un rallye trop tendu. Pour les taureaux, 17250 et 17200 seraient des niveaux de support clés. Au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17450-17650. D’un autre côté, le rejet de 17200 pourrait alimenter une nouvelle faiblesse jusqu’aux niveaux 17100-17000. Les traders positionnels peuvent prendre un contre-pari près du support de 17000 avec un stop loss strict à 16930. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les marchés nationaux étaient très volatils, suivant les signaux négatifs des marchés mondiaux au milieu des ventes observées dans les actions immobilières et pharmaceutiques. Cependant, les actions de petites et moyennes capitalisations ont continué d’attirer les acheteurs, ce qui a entraîné sa surperformance. La répression réglementaire en Chine, les inquiétudes mondiales concernant la réduction imminente des achats d’actifs avant la réunion de la Banque centrale européenne et le ralentissement de la reprise économique ont fait baisser les marchés mondiaux. »

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice Nifty 50 s’est négocié en continu dans une tendance haussière et a également maintenu le gain au-dessus des niveaux de 17 200. Sur le graphique horaire, l’indice s’est stabilisé au-dessus de la formation de la bande de Bollinger moyenne et a également connu un croisement positif du stochastique. Tous les indicateurs clés tels que RSI, MACD et Parabolic Sar soutiennent également le rallye à la hausse. À l’heure actuelle, l’astucieux peut trouver la résistance autour de 17 500 niveaux, tandis qu’à la baisse, 17 200 peuvent servir de support à l’indice. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers.com –

« Dans une semaine de négociation tronquée, Nifty a clôturé la journée légèrement dans le vert jeudi. Habituellement, les marchés font une pause avant un long week-end. Sur la période quotidienne, nous voyons un groupe de petites bougies qui ont tendance à rebondir sur les plus bas. La bougie du jour a également vu une reprise du plus bas. Le modèle sur le quotidien comme Nifty a clôturé à l’extrémité supérieure de la fourchette. MACD est haussier et la dynamique quotidienne reste forte. Nifty a besoin d’une cassure au-dessus de 17450 pour une continuation vers 17720-17820. C’est la cible logique de Nifty dans les prochains jours. Toute hausse sur les marchés américains au cours des deux prochains jours et Nifty pourrait voir un écart augmenter lundi. Le support pour Nifty est à 17070-17000.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

“Sur le plan technique, le marché assiste à une tendance positive continue et il s’est maintenu bien au-dessus des niveaux 17 300-350 et nous pensons que ce mouvement haussier s’étendra jusqu’à 17 500 niveaux à court terme. A la baisse, 17 100 est le support immédiat de Nifty 50 suivi de 16 900. »

