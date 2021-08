Sensex, Nifty termine la session d’expiration F&O à plat avec un biais positif ; les taureaux sont-ils trop fatigués pour se rallier maintenant ?

in

Les marchés plus larges, à l’exception de Nifty Midcap 50, ont surperformé les indices de référence pour la deuxième journée consécutive. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales ont terminé à plat avec un biais positif sur la session d’expiration des contrats F&O d’août. Le S&P BSE Sensex a clôturé la journée à 55 949 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé à 16 637 – tous deux gagnant 0,01 %. Reliance Industries a été le meilleur gagnant de Sensex, aidant l’indice à rester à flot dans le vert. RIL a bondi de 1,29%, suivi de M&M, HCL Technologies, Axis Bank et ICICI Bank. De l’autre côté, Bharti Airtel a été la moins performante de la journée, chutant de 4,18%. Il a été suivi par Maruti Suzuki India, SBI et Power Grid. Bank Nifty a bondi de 0,09% pour terminer à 35 617. L’Inde VIX a légèrement progressé pour terminer à 13,54. Les marchés plus larges, à l’exception de Nifty Midcap 50, ont surperformé les indices de référence pour la deuxième journée consécutive.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities-

“Nifty a effacé les gains du matin et a terminé une autre journée sans grand changement le 26 août. Nifty a de nouveau commencé à former des fermetures à plat jour après jour, comme il l’a fait pendant la période du 05 au 11 août. Cependant, après le 11 août, le Nifty s’est cassé vers le haut de la fourchette de clôture. Le ratio de baisse anticipée a chuté par rapport à la veille mais est toujours à 1:1, suggérant une certaine détérioration des sentiments plus larges du marché. Tant que Nifty n’est pas en mesure d’afficher des gains sains au jour le jour, le marché au sens large aura du mal à rebondir. 16712-16603 est le groupe de Nifty à court terme et toute infraction dans un sens ou dans l’autre pourrait amener le Nifty dans cette direction.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities–

« Le marché a connu une activité terne en raison de l’expiration des F&O, bien que la série d’août ait connu une activité robuste avec une dynamique de plus de 950 points. Sur les charts techniques, Nifty a formé une formation double top. L’activité de gamme étroite près du niveau de résistance de 16700 indique une indécision entre les taureaux et les ours. Pour les commerçants, 16680 pourrait être l’obstacle immédiat. Cependant, nous pouvons nous attendre à une reprise rapide de la tendance haussière jusqu’aux niveaux de 16725-16775 si l’indice parvient à franchir la résistance intrajournalière de 16680. En dessous du même niveau, la vague de correction pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 16560-16520.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Aujourd’hui a été une journée commerciale sans incident et c’est à cause de l’expiration mensuelle. Cependant, il est bon que nous commencions toujours au-dessus de 16600. Cela permet au Nifty d’évoluer plus haut jusqu’à 16800-16850. Jusqu’à ce que 16400 ne casse pas sur une base de clôture, la tendance du marché continue de rester haussière et les traders peuvent utiliser des sessions agitées ou baissières pour accumuler des positions longues.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Au milieu d’indices mondiaux faibles, le marché intérieur s’est négocié avec prudence avec un biais positif. Le regain de tension entre la Chine et les États-Unis ainsi que la crainte d’une hausse de la variante Delta ont limité les gains sur le marché asiatique. Les investisseurs du monde entier attendent vendredi le Symposium économique de Jackson Hole de la Fed Reserve pour avoir un aperçu des plans de réduction des actifs et des perspectives économiques.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a clôturé à plat pour la deuxième journée consécutive à 16637 et a formé une sorte de modèle de bougie Doji pour la deuxième session consécutive. L’indice a formé une forte zone d’obstacle autour de 16700 jusqu’à ce que l’indice ne franchisse pas le niveau ci-dessus. longtemps en gardant le niveau d’arrêt en dessous de la zone 16400 sur une base de clôture, si nous parvenons à casser au-dessus de 16700, nous pourrions voir un mouvement rapide vers la marque 17k.

Jay Thakkar Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance Limited –

“Nifty a clôturé à plat le jour de l’expiration du mois d’août, ce qui est assez inhabituel car les jours d’expiration du F&O, l’indice connaît généralement des fluctuations sauvages. La fourchette est assez étroite à court terme où 16700 est une résistance claire tandis que 16500 est un support immédiat et une cassure de chaque côté peut conduire à un autre mouvement de tendance. Les indicateurs de dynamique à court terme sont absolument en faveur des taureaux, donc la probabilité d’une cassure à la hausse est assez élevée. La banque Nifty a également négocié latéralement et la fourchette est de 35 400 à 36 000 et une cassure de chaque côté entraînera une nouvelle tendance. »

