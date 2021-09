Sensex, Nifty termine sa session d’expiration en rouge, tombe pour le troisième jour consécutif; D-St peut consolider davantage

Bajaj Finserv a été le premier gagnant de Sensex, avec un bond de 2,19%, suivi de Bajaj Finance, NTPC et Sun Pharma. (Photo : REUTERS)

Les principaux indices nationaux se sont soldés par des pertes pour la troisième séance de bourse consécutive. S&P BSE Sensex, a dansé entre les gains et les pertes pendant la majeure partie de la journée pour terminer 286 points ou 0,48% de moins à 59 126. Nifty 50 a abandonné la barre des 17 700 à la fin de la session d’expiration F&O de septembre, clôturant à 17 618. Bajaj Finserv a été le premier gagnant de Sensex, avec un bond de 2,19%, suivi de Bajaj Finance, NTPC et Sun Pharma. Powergrid a été le composant Sensex le moins performant, en baisse de 3% à la clôture. Asian Paints, Axis Bank et Kotak Mahindra Bank ont ​​suivi. Les chartistes suggèrent que Nifty pourrait maintenant faire face à une résistance à 17 700 mais pensent que la structure à moyen terme est toujours positive.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

« Les investisseurs ont enregistré des bénéfices le jour de l’expiration en raison du manque de nouveaux déclencheurs et d’indices mondiaux tièdes. L’indice de référence Nifty oscille entre 17600 et 17780 et sur les graphiques intraday, il a formé une formation supérieure inférieure qui est largement négative. Cependant, la structure à moyen terme reste positive. La configuration des échanges intrajournaliers suggère que 17700 pourrait agir comme un niveau de résistance élevé, et en dessous du même niveau, la correction pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 17500-17450. D’un autre côté, au-delà de 17700, l’obstacle immédiat serait le niveau de 17750. Au contraire, toute relance pourrait porter l’indice jusqu’à 17800. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities-

“L’indice a clôturé la journée à 17618 avec une perte d’un demi pour cent et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier. Une autre expiration s’est terminée sur une note positive avec des gains de 6 %. À l’avenir, le support immédiat s’approche de la zone 17540-17440 s’il est réussi à maintenir la zone de support mentionnée ci-dessus, on peut s’attendre à un rebond et nous pourrions voir les prix se déplacer à nouveau vers la zone obstacle immédiate de la zone 17700-17800, la structure globale semble se consolider et plus large terme, nous pouvons voir l’indice se consolider dans la fourchette de 17 300 à 18 000 et la cassure de chaque côté décidera de la direction finale.

Manish Shah, fondateur, Niftytrigger –

«À l’expiration de l’expiration mensuelle des dérivés de septembre 2021, Nifty a clôturé la journée au plus bas et il n’y a eu aucun rebond sur les plus bas. Nifty s’accroche à peine au support à 17590-17530. Une cassure sous la zone de support amènera Nifty vers 17350-17300. Le support à 17590-17530 est une zone de support importante car il existe une zone d’écart ainsi qu’une moyenne mobile en hausse et une ligne de tendance à partir des plus bas de juillet 2021. Pour que Nifty se négocie à la hausse, Nifty doit dépasser 17780-17800. Il est temps d’être prudent dès maintenant. Bien que la tendance à long terme du marché soit intacte, une baisse à court terme pourrait être en cours. C’est le mode d’attente et de surveillance pendant un jour ou deux.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

“Techniquement, l’indice a formé une bougie baissière sur une période quotidienne bien que l’indice prenne le support du 21-DMA. La clôture en dessous de la même chose peut montrer une correction dans les prochaines séances de bourse. De plus, l’indice s’échange en dessous de 21 et 50 HMA, ce qui suggère qu’une certaine correction peut être observée au cours de la prochaine session. L’indicateur de dynamique MACD montre également un croisement négatif, ce qui ajoute de la faiblesse au compteur. À l’heure actuelle, le Nifty a un support immédiat à 17 500 alors que la résistance atteint les niveaux de 17 900 »,

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Le marché indien a ouvert sur une note plate et a glissé dans la seconde moitié, suivant les faibles indices mondiaux et la chute des poids lourds. Les inquiétudes suscitées par la crise du plafond de la dette américaine et la hausse des rendements obligataires ont déclenché une nouvelle consolidation. Le marché intérieur est également devenu vigilant avant la publication des données de production du secteur de base du mois d’août.

