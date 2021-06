Sensex, Nifty terminent à des niveaux de clôture record ; les taureaux peuvent-ils continuer sur leur lancée la semaine prochaine ?

Le marché boursier a terminé à des niveaux de clôture record. (Photo : REUTERS)

Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques vendredi matin, Sensex et Nifty ont réduit une certaine avance mais ont réussi à clôturer le commerce de la journée en territoire positif. S&P BSE Sensex était à 52 474 à la clôture tandis que l’indice Nifty 50 était à 15 799 – les niveaux de clôture les plus élevés pour les deux indices. Parmi les principaux gagnants figuraient Dr Reddy’s, Power Grid, TCS, HCL Tech et Infosys. Parmi les retardataires figuraient Larsen & Toubro, IndusInd Bank, Bajaj Finserv, Bharti Airtel et ICICI Bank. L’indice Nifty Bank a clôturé dans le rouge. L’indice de volatilité a continué de baisser, terminant la journée en baisse de 6 %. Les marchés plus larges ont reflété la tendance haussière et ont clôturé en vert.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“Après avoir montré un rebond durable à la hausse jeudi, Nifty est passé à un mouvement ascendant de suivi vendredi au milieu d’une action liée à la plage et a clôturé la journée en hausse de 61 points. La tendance haussière à court terme s’est poursuivie sur le marché après une journée de creux récents. Bien que la dynamique haussière se soit ralentie, l’ampleur du marché reste intacte et il n’y a aucune indication de prise de profit ou d’inversion émergeant des sommets. Les prochains niveaux haussiers à surveiller autour de 16000 et le support immédiat est placé à 15690. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Suite aux indices positifs des marchés mondiaux, les actions indiennes sont restées dans la zone verte au cours de la séance d’aujourd’hui. Les données de l’IPC américain, publiées hier, ont apaisé les inquiétudes liées à l’inflation, car la poussée actuelle est temporaire et insuffisante pour que la Fed réduise sa politique d’achat d’obligations. Les sentiments mondiaux ont encore été renforcés par la Banque centrale européenne qui a relevé ses estimations de croissance et promis son soutien en liquidités. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

« Les marchés ont tenu bon dans le commerce d’aujourd’hui malgré une série de nouvelles émissions publiques alignées ce mois-ci. L’informatique et les métaux étaient à l’honneur avec le soutien de certaines actions pharmaceutiques. Plusieurs petites capitalisations ayant rebondi à plusieurs reprises au cours de l’CY2021, il y a eu un sentiment de prudence alors que les investisseurs ont eu recours à des prises de bénéfices. L’arrivée opportune de la mousson a cependant maintenu l’ambiance, car plusieurs Midcaps ont été vus bourdonner.

Paras Bothra, président de la recherche sur les actions chez Ashika Group –

«Les marchés nationaux sont restés fermes sur les attentes d’amélioration de la confiance des consommateurs et des entreprises, reflet d’un assouplissement progressif des blocages et d’un rythme plus rapide des vaccinations dans un contexte de baisse des nouveaux cas de covid-19. Le gouvernement ne s’attend pas non plus à ce que l’impact économique de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 soit aussi grave que la première. Pendant ce temps, la RBI reste favorable au gouvernement. Une dynamique a été observée sur les valeurs des métaux et des technologies de l’information, tandis que les banques et les FMCG étaient sous pression. À la clôture, Nifty 50 était en hausse de 0,39% et BSE Sensex était en hausse de 0,33% à 15799,40 et 52474,76 respectivement.

Mohit Nigam, chef, PMS – Hem Securities –

“Les indices de référence ont clôturé sur une note positive avec Sensex clôturant à 52 474,76 (+0,69 %) et Nifty 50 clôturant à 15 799,35 (+0,39 %), les deux indices ont clôturé à de nouveaux records. Nifty 50 a montré une certaine résistance dans la zone 15 800-15 850, nous pensons qu’une clôture convaincante au-dessus des niveaux 15 850 ouvrira les portes pour 16 000 dans Nifty 50. Des achats importants sont observés dans les actions des métaux et des technologies de l’information, tandis qu’une pression de vente est observée dans certains produits de grande consommation et bancaires. . Tata Steel et Coal India ont été les principaux gagnants tandis que L&T et HDFC Life ont été les principaux perdants de Nifty 50 aujourd’hui. Les niveaux de résistance immédiats pour Nifty 50 sont 15850 et 16000 tandis que les niveaux de support clés pour Nifty 50 sont 15500 et 15300.

