Sensex, Nifty terminent à des sommets de clôture record pour la 2e session consécutive; Nifty pour atteindre bientôt 16 000

Après une session volatile, l’indice a clôturé une journée à 15809 avec des gains minimes et a formé une sorte de modèle de bougie sur le graphique journalier, a déclaré un analyste. Image : .

Un achat rapide de poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Infosys, Bajaj Finance, a levé Sensex 615 points par rapport au plus bas de la journée de lundi. L’indice des 30 actions a gagné 76 points pour terminer à 52 551, un record de clôture. De même, l’indice Nifty 50 a gagné 205 points par rapport au plus bas de la journée et s’est établi au-dessus de 15 800 pour la première fois de son histoire, à 15 811,85. Le marché au sens large a sous-performé les indices boursiers. L’indice S&P BSE MidCap a clôturé à 22 771,49, en baisse de 157 points ou 0,68 %, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a clôturé à 41 points ou 0,16 % en baisse à 25 075,42. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 3,95 % pour terminer à 14,66 niveaux, le niveau le plus bas depuis février 2020.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a respecté le niveau de 15700 en clôture. Malgré la fissure dans les premières heures de négociation, il a réussi à récupérer ses pertes et a clôturé bien au-dessus des plus bas de la journée. 15900-16000 reste la prochaine cible de l’indice et tant que 15700 tient, les traders n’ont aucune raison de s’inquiéter. Un buy on dips est une stratégie prudente à adopter à ces niveaux de marché.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

Après une session volatile, l’indice a clôturé une journée à 15809 avec des gains minimes et a formé une sorte de modèle de bougie sur le graphique journalier. une forte force a été observée dans les niveaux inférieurs, ce qui suggère que les taureaux ont réussi à saisir l’opportunité des niveaux inférieurs à l’avenir, la base immédiate se rapproche à nouveau de la zone 15750-15650, toute baisse près desdits niveaux achètera une opportunité pour les objectifs globaux de la marque 16k, l’obstacle immédiat s’approche de la barre des 15900-16000, ce qui signifie que les niveaux seront des niveaux de réservation de bénéfices plus élevés.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Bien que le marché intérieur ait ouvert sur une note négative en raison de l’absence d’indices positifs, il s’est redressé dans l’après-midi, mené par les poids lourds après des marchés mondiaux positifs. L’inflation du WPI pour mai a atteint 12,94%, reflétant un prix plus élevé du carburant et des produits manufacturés ainsi qu’une base plus faible. La réunion politique de la Fed qui se tiendra les 15 et 16 juin devrait dominer le comportement des investisseurs dans les prochains jours. Bien que la Fed devrait maintenir ses taux inchangés, le marché se concentrera principalement sur ses commentaires sur l’inflation.

Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities

Les actions nationales ont connu un revirement aujourd’hui après avoir été témoins d’une ouverture abrupte vers le bas. Une forte reprise des banques PSU, IT, FMCG et Reliance Industries a soutenu le rebond du marché. Les actions indiennes sont restées dynamiques au cours des deux dernières semaines, aidées par le retrait des restrictions commerciales par les États et l’amélioration des perspectives de reprise économique. En outre, le plan du gouvernement visant à accélérer les programmes de développement pour stimuler les activités économiques et la reprise des activités commerciales devrait entraîner une nette amélioration des indicateurs économiques clés à haute fréquence à partir du mois en cours. La forte croissance des données IIP pour avril indique une solide performance des bénéfices 1QFY22, mais une reprise de la consommation est indispensable pour maintenir l’amélioration dans les mois à venir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.