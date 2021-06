Sensex, Nifty terminent aux niveaux de clôture les plus élevés jamais enregistrés; les taureaux peuvent-ils prolonger le rallye ?

Parmi les principaux gagnants de Sensex, on retrouve Power Grid en hausse de 4,4%, suivi de NTPC, Ultratech Cement et Reliance Industries. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont terminé lundi à leur plus haut niveau de clôture, alors que les marchés intérieurs ont bondi avant le discours du Premier ministre Narendra Modi à la nation. Le S&P BSE Sensex a bondi de 228 points et clôturé à 52 328 tandis que l’indice Nifty 50 a progressé de 81,40 points pour terminer à 15 751. Parmi les principaux gagnants de Sensex, on retrouve Power Grid en hausse de 4,4%, suivi de NTPC, Ultratech Cement et Reliance Industries. Les marchés plus larges reflétaient la tendance. Les indices midcap et smallcap ont grimpé en flèche pour surperformer les indices de référence. Inde VIX a baissé de 2,3%. Nifty Media Index a été le plus performant du secteur avec un bond de 1,16%, suivi de Nifty IT, en hausse de 1,11%. Bank Nifty a progressé de 0,43%.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les actions nationales ont prolongé leurs gains lors de la session volatile d’aujourd’hui avant l’allocution du Premier ministre Modi à la nation. Les espoirs d’assouplir les restrictions et la politique de vaccination contre le covid-19 du Centre ont insufflé l’optimisme sur le marché. Les marchés mondiaux étaient mitigés, les contrats à terme américains se négociant dans le rouge avant les données d’inflation attendues cette semaine et l’accord fiscal entre les économies avancées du G7. À l’exception du métal et de la pharma, tous les principaux indices sectoriels ont clôturé la journée en terrain positif avec les valeurs de l’énergie, des services publics et de l’électricité en tête du rallye.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

“Le Nifty continue de se redresser et semble se diriger vers son prochain objectif qui est de 16000. Il a un bon support à 15500-15600 et tant que cela n’est pas manqué de respect sur une base de clôture, la tendance continue de rester haussière et les traders peuvent accumuler des positions longues pour des cibles plus élevées.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“Encore une fois, l’indice a clôturé sur de nouveaux sommets à 15 752 avec des gains d’un demi pour cent et a formé une petite bougie haussière sur le graphique journalier. Sur le graphique journalier, l’indice a atteint son territoire de surachat qui doit se calmer pour un nouveau mouvement. L’indice a formé un support immédiat à la zone 15 680-15 600 se tenant au-dessus desdits niveaux structure immédiate positive, donc toute baisse autour desdits niveaux sera à nouveau d’achat d’opportunité pour les cibles immédiates et la zone de résistance de 15 800. Nouvelles cassures uniquement si l’indice clôture au-dessus de la zone 15 800. »

Mohit Nigam, chef, PMS – Hem Securities –

Les indices de référence ont clôturé sur une note positive avec Sensex clôturant à 52 328,51 et Nifty 50 clôturant à 15 751,70, les deux indices ayant atteint des sommets de clôture record. Des achats importants sont observés dans les actions des services publics, des médias, de l’électricité et de l’informatique, tandis que la vente est observée dans certaines des actions financières et pharmaceutiques. Adani Ports et Power Grid Corp ont été les principaux gagnants tandis que Bajaj Finance et Bajaj Finserv ont été les principaux perdants de Nifty 50 aujourd’hui. Le maintien au-dessus de 15 700 niveaux est positif pour Nifty 50, ce qui ouvre la porte à 16 000 dans Nifty 50. Les niveaux de résistance immédiats pour Nifty 50 sont de 15 850 et 16 000, tandis que les niveaux de support clés pour Nifty 50 sont de 15 500 et 15 300.

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

“Nifty a connu un mouvement volatil alors que l’indice a plongé à 15 680 et a augmenté pour la journée. C’était un bon début pour les haussiers après la clôture du marché sur une note solide la semaine précédente. Le pivot hebdomadaire R1 est placé à 15 810 et au-dessus, le prochain pivot R2 est à 15 960. Une cassure au-dessus de 15 810 et s’attendre à ce que le marché monte vers 15 960-16 000. Nifty continue de monter avec des incréments réguliers mais petits. Cette sorte de tendance haussière lente est le caractère d’un marché en forte tendance. Nifty est dans une forte dynamique alors que l’ADX se courbe et que le MACD est en mode achat. Il s’agit d’une combinaison d’une tendance haussière soutenue de l’indice. Les tendances haussières lentes peuvent durer assez longtemps et les marchés peuvent rester élevés pendant longtemps. Le rallye Niifty pourrait se poursuivre pendant un certain temps et les transactions préférées devraient être du côté long du marché. »

